تأشيرات أمريكا تثير أزمة في مباراة بدوري أبطال «كونكاكاف»

يستعد فريق ماونت بليسنت، المنافس في الدوري الجامايكي الممتاز، لخوض مباراته يوم الأربعاء وهو مهدد بغياب نحو 10 لاعبين عن تشكيلته عندما يواجه لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي ضمن منافسات دوري أبطال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف».

وقال مسؤولون من جامايكا إن السبب في ذلك يرجع إلى أن هؤلاء اللاعبين، من بينهم ستة لاعبين من هايتي، لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لخوض المباراة.

وأوضح المسؤولون مساء الاثنين أن المباراة ما زالت مقررة في موعدها، في الوقت الذي يسعى فيه نادي ماونت بليسنت الجامايكي، الذي يخطط للاستعانة بلاعبين أصغر سنًا من فرق الأكاديمية إذا لزم الأمر، إلى إيجاد حل بالتعاون مع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف».

وتفرض الولايات المتحدة قيودًا على السفر على مواطني بعض الدول، من بينها هايتي، رغم وجود آليات قد تساعد الرياضيين في بعض الحالات.

ويتعامل النادي الجامايكي مع هذه المشكلة منذ الأسبوع الماضي على الأقل، ويبدو أن تلك الجهود لم تحقق نتيجة حتى الآن.

وتعد هذه المباراة الأولى من مباراتين في دور الـ16 من البطولة، على أن تقام المباراة الثانية في كينجستون بجامايكا يوم 19 مارس الجاري.