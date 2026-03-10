خطوة جديدة لنيمار نحو مونديال 2026

اقترب النجم البرازيلي نيمار من العودة إلى قائمة منتخب بلاده بعد إدراج اسمه ضمن القائمة الأولية لمعسكر المنتخب خلال فترة التوقف الدولي في مارس الجاري، وذلك قبل أشهر قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم 2026.

وكشفت صحيفة «غلوبو» البرازيلية أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، يفكر في استدعاء نيمار للمرة الأولى منذ توليه تدريب المنتخب، بعدما غاب اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً عن قائمة «السيليساو» لأكثر من عامين.

وأدرج الجهاز الفني اسم نيمار في القائمة الأولية الموسعة للمعسكر الحالي، في خطوة تأتي بعد ابتعاده عن المنتخب منذ أكتوبر 2023 بسبب إصابة قوية في الركبة.

ويتطلع نيمار، لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق ولاعب سانتوس الحالي، إلى استعادة موقعه مع المنتخب والمشاركة في كأس العالم 2026، ويعد الانضمام إلى معسكر مارس خطوة مهمة في طريق تحقيق هذا الهدف.

ورفض أنشيلوتي في فترات سابقة استدعاء نيمار بسبب تكرار الإصابات التي تعرض لها في المواسم الأخيرة، حتى بعد عودته إلى ناديه القديم سانتوس.

واقتنع المدرب الإيطالي، بإعادة تقييم موقف اللاعب في الفترة الحالية، خاصة أن نيمار يعد الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل بعدما سجل 79 هدفاً خلال 128 مباراة دولية.

ويترقب الجهاز الفني إمكانية مشاركة نيمار في المباراتين الوديتين اللتين يخوضهما منتخب البرازيل أمام فرنسا وكرواتيا يومي 26 مارس والأول من أبريل، ضمن استعدادات الفريق لبطولة كأس العالم.

ويبدأ المنتخب البرازيلي معسكره التدريبي يوم 23 مارس في مدينة أورلاندو بالولايات المتحدة، قبل السفر إلى بوسطن لمواجهة فرنسا، ثم العودة إلى فلوريدا لخوض مباراة كرواتيا، ويمثل وجود نيمار إضافة مهمة لخط هجوم المنتخب البرازيلي في ظل غياب رودريغو لاعب ريال مدريد، الذي سيغيب لفترة طويلة بسبب إصابة قوية في الركبة.

وتابع الجهاز الفني لمنتخب البرازيل مستوى نيمار بعد عودته من الإصابة، حيث سجل هدفين وصنع هدفاً واحداً في ثلاث مباريات خاضها مع سانتوس منذ تعافيه في منتصف فبراير، وسجل اللاعب 11 هدفاً وصنع أربعة أهداف خلال 28 مباراة شارك فيها مع ناديه سانتوس خلال عام 2025.

ويراقب أنشيلوتي وعدد من مسؤولي الاتحاد البرازيلي لكرة القدم جاهزية نيمار عن قرب قبل حسم القائمة النهائية للمنتخب، المقرر إعلانها يوم 16 مارس الجاري، ويتابع الجهاز الفني أيضاً عدداً من اللاعبين الشباب ضمن القائمة الأولية، من بينهم إندريك وإيغور تياغو، في إطار تقييم الخيارات الهجومية قبل الاستقرار على التشكيلة النهائية.

ويستعد منتخب البرازيل للمشاركة في كأس العالم 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يولي، ويلعب المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة من البطولة إلى جانب منتخبات المغرب واسكتلندا وهايتي، مع اقتراب مرحلة الحسم في تشكيل قائمة الفريق المشاركة في المونديال.