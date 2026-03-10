خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش تعيد حسابات سباق الدوري المصري

فرضت خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش بنتيجة 2-1 تغييراً في حسابات صدارة الدوري المصري، بعدما توقفت فرصة الفريق الأحمر في معادلة رصيد الزمالك، لتزداد المنافسة اشتعالاً مع اقتراب انطلاق المرحلة الثانية من المسابقة.

وتلقى الأهلي الهزيمة الثانية له في بطولة الدوري هذا الموسم، بعد خسارة سابقة أمام بيراميدز، ليتجمد رصيده عند 40 نقطة في المركز الثالث، خلف الزمالك وبيراميدز اللذين يمتلكان 43 نقطة لكل منهما، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 38 نقطة، يليه المصري بـ32 نقطة، ثم سموحة بـ31 نقطة، ووادي دجلة بـ29 نقطة، فيما يأتي إنبي ثامناً بـ27 نقطة.

ومنحت هذه الخسارة الزمالك فرصة لتعزيز صدارته، حيث يستعد الفريق لمواجهة إنبي يوم الأربعاء المقبل، وهي مباراة قد تمنحه فرصة توسيع الفارق في القمة مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى من الدوري.

وشهدت الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي وطلائع الجيش حالة غضب في المدرجات، حيث عبرت جماهير الفريق الأحمر عن استيائها من أداء اللاعبين خلال اللقاء.

وردد المشجعون هتافات قوية ضد اللاعبين بسبب النتيجة والأداء، في رسالة واضحة تطالب اللاعبين باستعادة الروح المعروفة عن الفريق خلال المباريات المقبلة.

وناقشت إدارة الأهلي توقيع عقوبات على اللاعبين عقب الخسارة، بعد المستوى الذي ظهر به الفريق خلال اللقاء.

وأوضح الإعلامي المصري سيف زاهر عبر تصريحات تليفزيونية، أن اللاعبين يتحملون المسؤولية الكاملة عن النتيجة، مشيراً إلى أن إدارة النادي تدرس توقيع عقوبات قوية على عدد من اللاعبين بسبب الأداء في المباراة.

وأشار زاهر إلى أن الاستسهال كان أحد أسباب الخسارة، موضحاً أن اللاعبين تعاملوا مع المباراة بثقة مبكرة في تحقيق الفوز قبل انطلاقها، وهو ما انعكس على تركيزهم داخل الملعب.

وبرأ زاهر مجلس إدارة الأهلي والجهاز الفني ومدير الكرة من مسؤولية النتيجة، مؤكداً أن الإدارة وفرت كل عوامل الاستقرار والدعم للفريق، ودافع زاهر عن حارس المرمى محمد الشناوي، مشيراً إلى أنه تصدى لفرص محققة خلال المباراة ولا يتحمل مسؤولية ما حدث.

يأتي ذلك في وقت يستعد فيه الدوري المصري للدخول في مرحلة جديدة من نظام المسابقة خلال الموسم الحالي، بعدما قررت رابطة الأندية إقامة البطولة بنظام مرحلتين، تقام المرحلة الأولى بمشاركة 20 فريقاً بنظام دوري من دور واحد، حيث يخوض كل فريق 19 مباراة، قبل تقسيم الأندية بعد نهايتها إلى مجموعتين مختلفتين في المرحلة الثانية.

وتضم مجموعة المنافسة على اللقب الفرق التي تحتل المراكز من الأول حتى السابع، وتتنافس هذه الأندية بنظام دوري من دور واحد أيضاً، بحيث يخوض كل فريق ست مباريات، ويتم تحديد بطل الدوري بناءً على مجموع نقاط المرحلتين.

وتضم مجموعة تفادي الهبوط 14 فريقاً من أصحاب المراكز من الثامن وحتى الحادي والعشرين، ويتنافسون بنظام دوري من دور واحد أيضاً في 13 مباراة لكل فريق، حيث تهبط في نهاية الموسم أربعة أندية مباشرة إلى دوري المحترفين (القسم الثاني).

ويسمح هذا النظام بتقليص عدد الجولات من 34 إلى 25 جولة، بهدف إنهاء الموسم في يونيو 2026 وتخفيف ضغط المباريات على الأندية.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة مهمة خارج الدوري، حيث يلتقي الترجي التونسي 15 مارس الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في تونس.