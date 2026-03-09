لابا كودجو يقتحم قائمة عمالقة العالم بقيادة ميسي

فرض التوغولي لابا كودجو، مهاجم العين، اسمه بقوة على الساحة العالمية، بعدما تواجد ضمن قائمة تضم أفضل 100 لاعب في العالم من حيث المساهمات التهديفية، ليواصل كتابة اسمه كأحد أبرز هدافي دوريات القارة الآسيوية، وممثلي الكرة الإماراتية على المسرح العالمي.



ووفقاً لدراسة شاملة أجراها مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية، وشملت 67 دورياً حول العالم على مدار عام كامل وحتى يوم 4 مارس 2026، أوضح المرصد أن اللاعبين المختارين في القائمة ينتمون إلى 45 دورياً مختلفاً من إجمالي الدوريات التي خضعت للدراسة.



وتتضمن الدراسة دوري أدنوك للمحترفين. وركزت على اللاعبين الذين سجلوا أو صنعوا أكبر عدد من الأهداف في مباريات الدوري خلال الـ356 يوماً، اعتماداً على الأرقام المجردة دون الأخذ في الاعتبار مستوى الدوريات التي جاءت فيها تلك المساهمات.



وبحسب الإحصائية، كان لابا كودجو اللاعب الوحيد الذي يمثل دوري أدنوك للمحترفين في هذه القائمة العالمية، بعدما جمع 22.4 نقطة نتيجة تسجيله 22 هدفاً، وصناعته هدفين، خلال 101.4 دقيقة مشاركة.



وفي صدارة القائمة جاء الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما سجل 59 هدفاً وقدم 22 تمريرة حاسمة في الدوري الأمريكي، متفوقاً بفارق 17 مساهمة تهديفية عن أقرب منافسيه.

وعند احتساب المساهمات التهديفية وفق ترجيح يعتمد على مستوى المباريات التي تحققت فيها، حافظ ميسي على الصدارة أيضاً برصيد 66.3 نقطة، وجاء خلفه مباشرة الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل 41 مساهمة تهديفية، بينها 37 هدفاً، ليحصد 65.4 نقطة.



كما ضمت المراكز المتقدمة نجم بايرن ميونيخ الإنجليزي هاري كين، الذي سجل 42 مساهمة تهديفية، وحصل على 64.5 نقطة، إلى جانب الفرنسي مايكل أوليس، الذي قدم 37 مساهمة، بينها 22 تمريرة حاسمة وهو رقم لافت، ليحصد 54.9 نقطة.



وأشار المرصد إلى أن نجم برشلونة الشاب لامين يامال، يعد أصغر لاعب في القائمة بعمر 18.6 عاماً، بعدما سجل 18 هدفاً، وقدم 11 تمريرة حاسمة في الدوري الإسباني، وإلى أنه لا يوجد في القائمة سوى لاعب آخر يقل عمره عن 23 عاماً، وهو فرانكولينو دجو بعمر 21.7 عاماً.



في المقابل، ضمت القائمة أسماء من أصحاب الخبرة الكبيرة، يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعمر 41.1 عاماً، والذي قدم 31 تمريرة حاسمة، إلى جانب ميسي بعمر 38.7 عاماً، واللاعب فرناندو زامبيدري بعمر 38 عاماً، ليكونوا الأكبر سناً في القائمة خلال مباريات الدوري المحلي التي أقيمت في آخر 365 يوماً وحتى 4 مارس الجاري.