شباب الأهلي «ملك الضغط» في دوري المحترفين

فرض شباب الأهلي أسلوبه القوي على منافسيه في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تصدر أندية المسابقة من حيث مستوى الضغط الدفاعي على الخصوم داخل الملعب، وفق دراسة تحليلية اعتمدت على بيانات مباريات الفريق منذ الموسم الماضي، حتى الجولة الـ17 من النسخة الحالية للدوري.



وترتكز الدراسة على متوسط المسافة من المرمى عند بدء الضغط على الخصم، وسرعة قطع استحواذ الخصم على الكرة بعد فقدانها، وتكرار التدخلات الدفاعية فيما يتعلق بالتمريرات المسموح بها للمنافس، وميل الفريق لارتكاب الأخطاء في الثلث الأخير من الملعب عند فقدان الاستحواذ على الكرة.



وكشفت الدراسة التي نشرها موقع «سي أي إيه أس» أن «الفرسان» حصدوا 89.6 نقطة في مؤشر الضغط، ليعتلوا الصدارة بفارق واضح عن بقية الفرق، ما يعكس النهج التكتيكي القائم على الضغط العالي واستعادة الكرة بسرعة.



وحصل «الفرسان» على 89.6 نقطة وفقاً للدراسة التي أجراها موقع، وتلاه النصر برصيد 83.1 نقطة، والعين 82.1، والوحدة 81.8، والوصل 81.6، والشارقة 78.5، والجزيرة 78.3، والبطائح 72.2، وعجمان 67.5، والظفرة 59.5، وخورفكان 53.1، وبني ياس 58.8، وكلباء 48.5، ودبا 40.6 نقطة.



وشملت الدراسة 56 دورياً حول العالم، من بينها دوري أدنوك للمحترفين، والدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، حيث تصدر نادي كومو 1907 الإيطالي القائمة العالمية، في انعكاس واضح لفلسفة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس، التي تعتمد على الضغط المستمر وخنق المنافسين مبكراً.



كما حل باريس سان جيرمان بقيادة مدربه لويس إنريكي، وبايرن ميونيخ تحت قيادة فينسنت كومباني، ضمن الفرق الأكثر فاعلية دفاعياً في الدوريات الكبرى، أما خارج أوروبا، فتصدر ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، قائمة الأندية الأكثر اعتماداً على الضغط.



وسجل فريق أدو دين هاغ الهولندي، متصدر دوري الدرجة الثانية حالياً، أعلى مؤشر ضغط بين 883 فريقاً شملهم التحليل، بفضل النهج الهجومي الدفاعي الذي يطبقه مدربه الألماني روبن بيتر. وعلى الجانب الآخر، أظهرت الدراسة مفارقة لافتة، إذ حقق فريق إيه سي ميلان الإيطالي، وكذلك تي إس في هارتبرغ النمساوي، نتائج قوية رغم اعتمادهما أساليب ضغط أقل كثافة مقارنة بغيرهما.



وبين أرقام التحليل وتفاصيل الأداء، يؤكد تصدر شباب الأهلي أن الضغط العالي أصبح أحد أهم أسلحة الفريق في فرض شخصيته داخل دوري أدنوك للمحترفين.