94 لاعباً برازيلياً حملوا كأس العالم

يتصدر البرازيليون قائمة أكثر الجنسيات تتويجاً بكأس العالم كلاعبين، إذ رفع الكأس 94 لاعباً من البرازيل، وهو الرقم الأعلى في تاريخ البطولة، ويأتي الألمان في المرتبة الثانية بـ89 لاعباً، ثم الإيطاليون ثالثاً بـ85 لاعباً.



وحقق منتخب البرازيل لكرة القدم هذهالألقاب الخمسة في نسخ كأس العالم التي أقيمت في السويد 1958، وتشيلي 1962، والمكسيك 1970، والولايات المتحدة الأمريكية 1994، وكوريا الجنوبية واليابان 2002.



وإضافة إلى ذلك، فإن 16 من أصل 21 لاعباً، توجوا بكأس العالم أكثر من مرة هم من البرازيل، وهم يليني، كافو، كاستيلو، ديدي، دجالما سانتوس، غارينشا، غيلمار، ماورو راموس، نيلتون سانتوس، بيليه، بيبي، رونالدو نازاريو، فافا، ماريو زاغالو، زيتو، وزوزيمو.



أما اللاعبون الآخرون الذين فازوا باللقب مرتين، فهم الإيطاليون جيوفاني فيراري، غيدو ماسيتي، جوزيبي مياتزا، وإيرالدو مونزيغليو، إضافة إلى الأرجنتيني دانييل باساريلا. ويبقى الأسطورة البرازيلية بيليه، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات.