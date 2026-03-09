نادي الوصل يجسد التلاحم الوطني برسائل إيجابية من «دانة الدنيا»

في موقف يعكس روح المسؤولية الوطنية والدور المجتمعي للأندية الرياضية، تفاعل نادي الوصل بصورة إيجابية مع الأحداث الراهنة، مقدماً نموذجاً يعكس التلاحم والوقوف صفاً واحداً خلف راية الوطن، مؤكداً أن الرياضة ليست بعيدة عن نبض المجتمع وقضاياه.



وخلال الأيام الماضية، حرص النادي على بث رسائل طمأنينة وثقة عبر منصاته المختلفة، حيث نشر مقطع فيديو لتدريبات الفريق في أجواء معنوية عالية، حمل عنوان «من دانة الدنيا دبي.. تدريباتنا مستمرة»، وأظهر الفيديو لاعبي الفريق وهم يواصلون التحضيرات بصورة طبيعية، في رسالة تؤكد أن الحياة تسير بثبات، وحظي المقطع بتفاعل واسع ومشاهدات كبيرة، إلى جانب العديد من التعليقات التي أشادت بدور النادي ورسائله الإيجابية وتميز الفكرة وبراعة الإخراج.



وقبل مباراة الفريق أمام بني ياس في بطولة الدوري يوم السبت الماضي، واصل الوصل حضوره الوطني بنشر لوحة معبرة ظهر فيها ثلاثة من لاعبيه بزي عسكري، في لفتة رمزية تؤكد أن الجميع على قلب رجل واحد دفاعاً عن الوطن، كما حملت اللوحة تقديراً كبيراً للتضحيات التي يقدمها أفراد القوات المسلحة.



إضافة إلى ذلك نشر النادي عدداً من الرسائل والمنشورات الداعمة للقوات المسلحة ورجال الدولة، متضمنة الدعاء بأن يديم الله على الإمارات نعمة الأمن والأمان، عبر مبادرات تعكس الدور الإيجابي الذي يضطلع به نادي الوصل والذي برهن على أن الأندية الرياضية شريك أساسي في تعزيز روح التكاتف والتلاحم الوطني، وترسيخ قيم الانتماء والوفاء والدفاع عن الوطن.