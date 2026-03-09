ميسي يتبنى رواية تشافي في أزمة عودته إلى برشلونة

أكدت تقارير إعلامية أن الدائرة المقربة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أبدت تأييدها للرواية التي قدمها تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق، بشأن تفاصيل فشل عودة قائد البلوغرانا السابق إلى النادي الكتالوني في عام 2023، وذلك في تطور جاء قبل أيام من انتخابات رئاسة برشلونة.

ونقل الصحفي الإسباني سيك رودريغيز عبر برنامج « كاروسيل ديبورتيفو» أول رد من محيط ميسي على التصريحات التي أدلى بها تشافي لصحيفة «لا فانغارديا»، حيث أكد المقربون من اللاعب أن ميسي يتبنى الرواية التي طرحها مدرب برشلونة السابق حول ما حدث في ذلك الوقت.

أوضح الرد الصادر عن بيئة ميسي أن ما كشفه تشافي يعكس ما جرى خلف الكواليس داخل النادي، وجاء فيه: «الحقيقة بدأت تظهر تدريجياً، وما زال هناك الكثير ليكشف، ليو يؤيد رواية تشافي ويرى أنها تعبر بدقة عما حدث».

كشف تشافي في تصريحاته أن ميسي كان قد اتخذ قرار العودة إلى برشلونة عقب تتويجه مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، إلا أن رئيس النادي خوان لابورتا أوقف إجراءات الصفقة، خشية حدوث صراع داخل الفريق بسبب عودة اللاعب.

أشار تشافي إلى أن تلك التطورات تسببت في حدوث قطيعة مؤقتة بينه وبين ميسي، بعدما اعتقد النجم الأرجنتيني أن مدربه السابق كان جزءاً من قرار الإدارة بعدم إتمام الصفقة، وهو ما دفعه إلى التوقف عن الرد على اتصالات تشافي لفترة قبل أن تنتهي الخلافات لاحقاً بعد توضيح الملابسات.

جاء هذا الموقف من معسكر ميسي في توقيت مهم داخل برشلونة، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات رئاسة النادي المقررة في 15 مارس، حيث يسعى خوان لابورتا إلى تجديد ولايته في مواجهة منافسه فيكتور فونت.

ويؤثر هذا التطور في أجواء السباق الانتخابي، خاصة أن فيكتور فونت يحظى بدعم علني من تشافي، بينما قد يمنح تأييد ميسي لرواية مدرب برشلونة السابق دفعة إضافية لمنافس لابورتا في معركة أصوات أعضاء النادي.