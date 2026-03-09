الاتحاد الألماني يحقق في واقعة تخريب شاشة «فار»

بدأ الاتحاد الألماني لكرة القدم إجراءات تأديبية بحق نادي بروسيا مونستر بعد واقعة تخريب شاشة حكم الفيديو المساعد «فار» خلال مباراة الفريق أمام هيرتا برلين في دوري الدرجة الثانية الألماني أمس الأحد.

وأوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أن لجنة الرقابة قررت فتح إجراءات تأديبية ضد نادي بروسيا مونستر بسبب الواقعة، إضافة إلى استخدام الألعاب النارية خلال المباراة.

وتسبب شخص ملثم في تعطيل شاشة «فار» الموجودة داخل الملعب بعدما أقدم على سحب القابس الكهربائي، الأمر الذي حال دون تمكن حكم المباراة من مراجعة ركلة جزاء عبر تقنية الفيديو.

ورفعت جماهير مونستر خلال اللقاء لافتة في المدرجات كتب عليها «افصلوا حكم الفيديو المساعد (فار)»، وذلك بالتزامن مع الواقعة التي أدت إلى تعطل الشاشة.

وأكد نادي بروسيا مونستر أن الحادثة كانت عملاً تخريبياً جرى التخطيط له مسبقاً، مشيراً إلى أنه بدأ خطوات لتحديد المسؤولين عنها.

وأوضح النادي عبر موقعه الإلكتروني أنه يأسف لوقوع الحادث، مؤكداً أنه سيبذل كل ما في وسعه لتحديد مرتكبي الواقعة ومحاسبتهم، كما أشار إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع تكرار حوادث مشابهة مستقبلاً، مضيفاً أن النتائج الأولية تشير إلى أن ما حدث كان عملاً مخططاً مسبقاً.