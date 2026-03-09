فوضى.. طرد 23 لاعبًا في ديربي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو

شهد نهائي بطولة ولاية ميناس جيرايس بين كروزيرو وأتلتيكو مينيرو، الذي انتهى بفوز كروزيرو 1-0 أمس الأحد، اشتباكًا جماعيًا عنيفًا بين لاعبي الفريقين.

واندلع الحادث قبل ثلاثين ثانية من نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع، إثر مواجهة قوية بين مهاجم كروزيرو كريستيان وحارس مرمى أتلتيكو مينيرو إيفرسون.

وقام مهاجم كروزيرو كريستيان بوضع قدمه بطريقة أثارت غضب الحارس إيفرسون، فانهال الأخير عليه بعدة ضربات بركبته وهو على الأرض، ما أثار غضب لاعبي كروزيرو الذين اندفعوا للدفاع عن زميلهم.

وشارك لوكاس روميرو وجونيور ألونسو في الاعتداء بتوجيه ركلات إلى الجزء العلوي من جسد إيفرسون، بينما ضربه ماتيوس هنريكي بيده اليمنى، كما هاجم كريستيان بدوره اللاعب ليانكو.

وظهر نجم الكرة البرازيلية هالك، البالغ من العمر 39 عامًا، يتلقى ضربات من لوكاس فيلابا، لكنه رد أيضًا بعنف موجهًا لكمات قوية، لا سيما تجاه لوكاس روميرو.

وتدخلت قوات الأمن الخاصة بالفريقين لمحاولة فض الاشتباك.

وبعد عشر دقائق من التوقف، تمكنت المباراة من استكمال دقائقها في أجواء من الفوضى الكبيرة، دون أن يُطرد أي لاعب في البداية.

إلا أن تقرير الحكم بعد المباراة سجل في النهاية 23 حالة طرد: 11 لاعبًا من أتلتيكو مينيرو، بينهم هالك ورينان لودي، و12 لاعبًا من كروزيرو، من بينهم اللاعب السابق لمارسيليا جيرسون.

وبعد المباراة قدم هالك اعتذاره عن انفعاله، معبرًا عن استيائه من افتقار الحكم للهدوء والانضباط.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة «غلوغو إسبورت»: «لقد حذرت الحكم منذ بداية المباراة أن الأمور ستسوء. لقد افتقر إلى الشخصية. لو كان يجب عليه طرد لاعب أو اثنين أو ثلاثة، لكان عليه القيام بذلك. لقد خاف من إدارة نهائي البطولة. إنه بلا شخصية».