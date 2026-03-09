مورينيو يرد على اتهامه بالخيانة بعد قمة بورتو

ادعى جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم، أن مدربًا منافسًا وصفه بـ«الخائن 50 مرة» بعد طرده في الدقائق الأخيرة من مباراة القمة أمام بورتو أمس الأحد.

وأظهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لجوزيه مورينيو (63 عامًا)، المعروف بإثارته للجدل في عالم كرة القدم، في الدقيقة 90 من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري البرتغالي، حيث صرح مدرب بنفيكا بعد المباراة أن العقوبة جاءت بسبب ركله الكرة باتجاه مقاعد بدلاء فريق بورتو.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «أيه بولا» البرتغالية، قال مورينيو إنه لم يقصد ذلك.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي بعد المباراة: «في العديد من المرات أركل الكرة باتجاه المدرجات لكي أمنح فرصة لمشجع محظوظ».

وأضاف: «أعرف أنني لست جيدًا من الناحية الفنية، لكن قصدي كان أن أرسل الكرة نحو المدرجات».

وأضاف مورينيو، الذي قاد بورتو للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2004 في آخر موسم له مع الفريق الذي دربه لمدة عامين ونصف، أن اتهامه بالخيانة من قبل مساعد مدرب بورتو لوتشو جونزاليس بعد المباراة كان بمثابة «هجوم على مهنيتي».

وأكد: «قال لي خائن 50 مرة. أريده أن يوضح لي من خنته؟ ذهبت إلى بورتو وقدمت روحي للنادي، ثم ذهبت إلى تشيلسي، وإنتر ميلان، وريال مدريد. سافرت حول العالم وكرست 24 ساعة من حياتي كل يوم. هذا ما يسمى الاحتراف».