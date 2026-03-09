تشافي يتهم لابورتا: ميسي كان سيعود و«الرئيس دمر الصفقة»

اتهم مدرب نادي برشلونة السابق تشافي هيرنانديز رئيس النادي المستقيل خوان لابورتا بإفشال عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الفريق في يناير 2023، رغم أن الاتفاق كان جاهزًا، بحسب مقابلة مع صحيفة «لا فانغوارديا» الإسبانية.

وتأتي هذه التصريحات قبل أسبوع من انتخابات رئاسة برشلونة المقررة في 15 مارس، حيث أعلن تشافي دعمه للمرشح فيكتور فونت، منافس لابورتا.

وقال المدرب، الذي قاد الفريق بين عامي 2021 و2024، إن ميسي كان متحمسًا للعودة بعد فوزه بلقب كأس العالم 2022 مع الأرجنتين، وأضاف: «ليو كان قد وقع، وتواصلنا مجددًا، وقال لي إنه متشوق للعودة.. استمر الحديث حتى مارس 2023».

لكن تشافي أكد أن لابورتا غير موقفه في اللحظة الأخيرة، قائلًا إن عودة ميسي قد تؤدي إلى «حرب رواتب» داخل النادي، وهو ما لا يستطيع تحمله.. وأضاف: «فجأة توقف ليو عن الرد على اتصالاتي بعدما قيل له إن الأمر مستحيل».

وشدد تشافي على أن عدم عودة ميسي «لم يكن بسبب قيود الدوري أو مطالب مالية من والده خورخي ميسي»، بل لأن «الرئيس ومحيطه هم من رفضوا الفكرة». وقال: «كنت أحلم بعودة ليو، وما زلت مقتنعًا بأنه كان سيساعد الفريق على تسجيل الأهداف.. كان سيحقق النجاح مجددًا في كامب نو، وهذا كان رغبته ورغبتي».