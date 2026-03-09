حارس مرمى يرسل الكرة إلى شرفة منزل (فيديو)

تحولت لقطة عفوية في إحدى مباريات كرة القدم في جمهورية التشيك إلى حديث واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قام حارس مرمى بركلة قوية للكرة انتهت بطريقة غير متوقعة.

وانتشرت الواقعة على نطاق واسع عبر منصة «إكس»، حيث أظهر المقطع الحارس توماس كوبيك وهو يشتت الكرة بقوة كبيرة، لكنها لم تكتفِ بمغادرة أرض الملعب، بل حلّقت خارج محيطه بالكامل قبل أن تستقر في شرفة منزل مجاور للملعب.

وأثارت اللقطة موجة من التعليقات الساخرة بين الجماهير، التي اعتبرت المشهد واحدًا من أغرب المواقف الطريفة في ملاعب كرة القدم، خاصة مع الطريقة غير المتوقعة التي انتهت بها الكرة خارج الملعب.

وتحوّل الفيديو سريعًا إلى مادة فكاهية متداولة بين المتابعين، ليضيف لحظة خفيفة إلى عالم كرة القدم الذي لا يخلو من المفاجآت والطرائف.