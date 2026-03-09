كروزيرو بطل ميناس جيرايس بعد 7 سنوات ومعركة «ديربي النار» (فيديو)

عاد كروزيرو إلى منصة التتويج في بطولة ولاية ميناس جيرايس لعام 2026، بعدما حسم «ديربي النار» أمام غريمه أتلتيكو مينيرو بهدف دون رد، في مواجهة مشتعلة احتضنها ملعب «مينيراو» وسط حضور جماهيري ضخم.

وشهدت المدرجات حضور 49,675 مشجعًا، فيما بلغت إيرادات المباراة أكثر من 7.3 مليون ريال برازيلي، في ليلة أعادت الابتسامة إلى جماهير كروزيرو بعد سبع سنوات من الغياب عن لقب الولاية، ليصل النادي إلى اللقب رقم 39 في تاريخه.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني عبر المهاجم كايو خورخي، الذي ارتقى عاليًا فوق المدافعين وسدد كرة رأسية قوية تجاوزت خط مرمى الحارس إيفرسون، ليمنح فريقه اللقب ويواصل تألقه بعدما سجل 8 أهداف في 11 مباراة خلال عام 2026.

وقال كايو خورخي عقب اللقاء: «هذا أول لقب احترافي في مسيرتي، وهذا التتويج سيمنحنا الثقة لمواصلة العمل بهدوء طوال الموسم، وأهديه إلى جماهير كروزيرو التي لم تتوقف عن دعمنا».

ولم تخل الدقائق الأخيرة من اللقاء من التوتر، بعدما اصطدم كريستيان بالحارس إيفرسون أثناء محاولته السيطرة على الكرة، ما أشعل مشاجرة جماعية بين لاعبي الفريقين، وتبادل خلالها جيرسون وليانكو اللكمات في مشهد عكس حدة المنافسة في ديربي بيلو هوريزونتي.

كما تعرض لاعب وسط أتلتيكو مينيرو، الغيني سيسيه، لإصابة في قدمه اليمنى بعد تدخل قوي، ليغادر الملعب متجهًا مباشرة إلى غرفة الملابس، قبل أن يدفع المدرب إدواردو دومينغيز بالبديل إيغور غوميز.

ولم تتوقف الإثارة عند صافرة النهاية، إذ ظهر كايو خورخي مرتديًا قميصًا يحمل صورة له وهو يمسك ديكًا محشوًا، في إشارة ساخرة إلى شعار أتلتيكو مينيرو، مع عبارة: «اهدأ يا بني.. والدك هنا»، ليضيف فصلًا جديدًا من الاستفزازات في واحدة من أكثر ديربيات البرازيل اشتعالًا.