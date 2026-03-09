استئناف دوري نجوم قطر بثلاث مباريات

تنطلق منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري نجوم قطر يوم الخميس المقبل بإقامة ثلاث مباريات في توقيت واحد، إيذانًا بعودة المسابقة بعد توقفها.

وأعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر استئناف مباريات الدوري يومي الخميس والجمعة المقبلين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من المسابقة.

وتقام ثلاث مباريات مساء الخميس، حيث يلتقي السيلية مع الدحيل على ملعب جاسم بن حمد، ويواجه الوكرة فريق الشمال على ملعب أحمد بن علي، بينما يلعب قطر مع الغرافة على ملعب الثمامة.

وتستكمل مباريات الجولة يوم الجمعة بإقامة ثلاث مواجهات أخرى، إذ يلتقي الأهلي مع العربي على ملعب الثمامة، ويواجه الريان فريق الشحانية على ملعب أحمد بن علي، بينما يلتقي السد مع أم صلال على ملعب جاسم بن حمد.

ويتصدر السد ترتيب الدوري بعد نهاية الجولة السابعة عشرة برصيد 38 نقطة، يليه الغرافة في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، بينما يحتل الشمال المركز الثالث برصيد 31 نقطة.