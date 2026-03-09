واقعة غريبة في ألمانيا.. ملثم يفصل شاشة «الفار» خلال مباراة (صور)

شهدت مباراة في دوري الدرجة الثانية الألماني واقعة غير معتادة، بعدما أقدم مشجع ملثم على فصل قابس الطاقة الخاص بشاشة حكم الفيديو المساعد «الفار»، ما أدى إلى تعطيل مراجعة إحدى اللقطات المثيرة للجدل.

ووقعت الحادثة خلال مباراة برويسن مونستر وضيفه هيرتا برلين، عندما توجه حكم الساحة فيليكس بيكل إلى الشاشة الموجودة بجانب الملعب لمراجعة لقطة اشتباه في ركلة جزاء، ليكتشف أن الشاشة لا تعمل بعد فصل مصدر الطاقة عنها.

وكشف الموقع الإلكتروني لنادي مونستر أن مشجعًا مقنعًا تسلل إلى المنطقة الداخلية وقام بفصل قابس الشاشة، ما حال دون إتمام عملية المراجعة عبر الجهاز الموجود بجوار الملعب.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن جماهير الفريق المضيف رفعت في الوقت نفسه لافتة مكتوب عليها: «افصلوا شاشة حكم الفيديو المساعد».

واضطر الحكم، في ظل تعطل الشاشة، إلى الاعتماد على غرفة حكم الفيديو المساعد، حيث قامت المسؤولة عن تقنية الفيديو كاترين رافالسكي بمراجعة اللقطة، واعتبرت أنها تستحق احتساب ركلة جزاء.

واحتسب الحكم الركلة لصالح هيرتا برلين، الذي نجح في تسجيلها، قبل أن يحسم المباراة لاحقًا بنتيجة 2-1، بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأعلن نادي برويسن مونستر لاحقًا أن الحادث يبدو وكأنه عمل منظم، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتحديد المسؤولين عنه.