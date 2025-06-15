الأهلي المصري يهدر فوزاً في المتناول على ميسي ورفاقه

أهدر الأهلي المصري فرصة الفوز بالنقاط الثلاث أمام إنتر ميامي الأمريكي واكتفى بالتعادل السلبي معه السبت، في افتتاح مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم في الولايات المتحدة الأميركية بصيغتها الجديدة.

وأضاع محمود حسن (تريزيغيه) ركلة جزاء في الدقيقة 43 تصدى لها الحارس الأرجنتيني أوسكار أوستاري الذي لعب مع حارس الأهلي محمد الشناوي دورا أساسيا في حصول كل فريق على نقطة واحدة في مستهل المشوار.

ويلعب بورتو البرتغالي مع بالميراس البرازيلي الأحد على ملعب ميتلايف ستاديوم ضمن المجموعة عينها.

وتعادل الأهلي في مشاركته العاشرة ضمن المسابقة، للمرة الثانية فقط، مقابل 10 انتصارات و14 خسارة في 26 مباراة (رقم قياسي).

ولم يتمكن مدربه الجديد الإسباني خوسيه ريبيرو من تحقيق الفوز في ظهوره الأول، بعدما عُيّن عقب فوز الفريق بلقب الدوري خلفا للسويسري مارسيل كولر.

وقدّم الأهلي مستوى عاليا في الشوط الأول الذي أهدر فيه ثلاث فرص كبيرة للتسجيل، من بينها ركلة جزاء، في حين تراجع بشكل مستغرب في الشوط الثاني الذي كان فيه إنتر ميامي الأقرب للفوز لولا تألق الشناوي في الدقائق الأخيرة.

ومن المحتمل أن يكون الأهلي قد خسر لاعب وسطه إمام عاشور هداف الدوري المصري في موسمه الأخير لإصابة في الكتف، إذ خرج من أرض الملعب متأثرا في الدقيقة 14.

في المقابل، لم يتمكن إنتر ميامي من إفراح مشجعيه في مدينته على الرغم من تألق نجمه ميسي الذي كان الأخطر بين زملائه.

ودخل الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو مدرب إنتر ميامي المباراة من دون الظهير الإسباني جوردي ألبا ولاعب الوسط الإيطالي جانيك برايت بسبب الإصابة، وهو ما أثّر كثيرا على أداء الفريق في المباراة، خاصة في الشوط الأول.

في ملعب ممتلئ يتسع لـ64 ألف متفرج، كان الأهلي قريبا من حسم الفوز في الشوط الأول لو سجل فرصه الخطيرة التي حصلها عليها.

وأهدر الفلسطيني وسام أبو علي فرصة كبيرة لافتتاح التسجيل حين انفرد بالمرمى بعدما كسر خط التسلل لكن تسديدته لم تكن دقيقة وتمكن الحارس أوستاري من إبعادها (5).

وأضاع عاشور فرصة ثانية سانحة للتسجيل حين وضعه محمود حسن (تريزيغيه) بمواجهة أوستاري لكن الأخير تصدى للتسديدة القريبة (8).

وتلقى الأهلي ضربة بخروج عاشور بسبب إصابة في الكتف خرج على إثرها من الملعب متأثرا ليدخل أحمد سيد "زيزو" الوافد الجديد إلى النادي بدلا منه (14).

وجاءت الفرصة الأولى لإنتر ميامي عبر نجمه ميسي الذي سدد كرة من ركلة حرة مباشرة علت مرمى الحارس محمود الشناوي (15).

وواصل الأهلي ضغطه وسط غياب شبه تام لخط وسط إنتر ميامي الذي اضطر لاعبوه إلى عرقلة لاعبي الفريق المصري مرة تلو الأخرى، حتى كاد أبو علي يسجّل من خطأ وركلة حرة مباشرة إلا أن أوستاري أبعد كرته القوية إلى ركنية (32).

وواصل أوستاري تألقه أمام رأسية أبو علي القريبة بعدما ارتقى لكرة وصلته من الركنية (33).

وطالب لاعبو الأهلي بطرد الأرجنتيني توماس أفيليس ببطاقة صفراء ثانية بعد تدخل قاس وسط أخطاء متكررة من لاعبي إنتر ميامي وصلت إلى عرقلة الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا للبديل زيزو في المنطقة المحرّمة ليحتسب الحكم ركلة جزاء (41).

لكن تريزيغيه أهدر الفرصة الأكبر للأهلي حين سدد إلى الجهة اليمنى للمرمى التي ارتمى عليها أوستاري، قبل أن يحاول المهاجم المصري مجددا من الكرة المرتدة لكنه لم يسددها بنجاح لتصل إلى كفيّ الحارس الأرجنتيني (43).

في الشوط الثاني بادر إنتر ميامي إلى الضغط أولا وكاد الأرجنتيني تاديو أليندي يسجل بتصويبة قريبة أمسكها الشناوي (51).

ومنع الشناوي نجم هجوم الفريق الأمريكي ميسي من التسجيل حين تصدى لتسديدته من على مشارف المنطقة (57).

وتألق الشناوي في إبعاد رأسية البديل فافا بيكو من هاييتي إلى ركنية (85)، ثم توّج تألقه بتصديه لفرصة خطيرة عبر ميسي من تصويبة بعيدة إلى ركنية (90+6)، ثم برأسه لرأسية الأوروغوياني ماكسيميليانو فالكون (90+8).