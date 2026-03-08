بقيادة محمد المنصوري.. مواهب شابة خطفت الأضواء في «دورينا»

برزت عدد من المواهب الشابة في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن قدمت مستويات لافتة مع فرقها ولفتت الأنظار بأداء مميز، في تجربة عكست ما تزخر به كرة الإمارات من أسماء واعدة قادرة على دعم حاضرها ومستقبلها، ليكون النجوم الجدد أكبر مكاسب الموسم الحالي.



ويعتبر محمد جمعة المنصوري، لاعب شباب الأهلي «19 عاماً»، الأبرز والأصغر بين العناصر الوطنية الشابة والذي خطف الأضواء وتمكن من إثبات جدارته بفريقه الزاخر بالأسماء اللامعة، ونجح في انتزاع ثقة الجهاز الفني وشارك في 12 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف، ليؤكد أنه أحد أبرز الوجوه الصاعدة في ملاعب «دورينا».



كما برز حازم عباس، لاعب العين «20 عاماً»، الذي شارك في 5 مباريات فقط، لكنه ترك بصمة واضحة وأظهر قدرات فنية مميزة تؤكد امتلاكه المقومات التي تساعده على المنافسة وفرض نفسه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة خاصة أنه من العناصر التي سبق وأن تم اختيارها للمنتخب الوطني.



ومن بين الأسماء المميزة، خالد الصالح، لاعب دبا «23 عاماً»، الذي قدم مستويات جيدة مع فريقه، ونجح في منافسة العناصر الأجنبية على المراكز الأساسية، ليشارك 10 مباريات أكد عبرها حضوره كلاعب قادر على تقديم الإضافة.



ويبرز كذلك حمدان البشر، لاعب خورفكان «23 عاماً»، الذي يعد الأكثر مشاركة بين العناصر الشابة، بعد أن لعب 14 مباراة بشعار النسور، قدم خلالها مستويات جيدة، وأسهم في تحقيق عدد من النتائج الإيجابية لفريقه خلال مشوار المنافسة.



وتضم الساحة عدداً من الأسماء الشابة التي تنتظر فرصتها لإثبات قدراتها، من بينها حمد فهد لاعب الشارقة، وإبراهيم الحوسني لاعب الظفرة، إلى جانب عدد من المواهب الأخرى التي تحتاج إلى مزيد من الاجتهاد والتطور من أجل تحقيق طموحاتها وترسيخ حضورها في ملاعب كرة القدم.