تشيلسي يستهدف ثلاثي برشلونة وغموض حول مستقبل صلاح وزوبوسلاي

تزداد حرارة سوق الانتقالات مع اقتراب الصيف، حيث تتحرك الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني لرسم ملامح المرحلة المقبلة، وسط صفقات محتملة بمئات الملايين من اليورو، وبين خطط التعزيز ورحيل النجوم، بدأت الشائعات تتحول إلى سيناريوهات قد تعيد تشكيل خريطة كرة القدم الأوروبية.



والتقرير الذي نشرته مجلة «سبورتس إليستريتد»، يكشف سلسلة من التحركات المرتقبة والصفقات المحتملة، ومنها أن أرسنال يضع جناح باريس سان جيرمان النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، ضمن أبرز أهدافه في نهاية الموسم. كما يراقب النادي اللندني لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، ساندرو تونالي، إذ استضاف أخيراً وكيل أعماله خلال مواجهة الفريق أمام برايتون وهوف ألبيون، وفي المقابل، قد يشهد الفريق اللندني رحيل اللاعب الشاب مايلز لويس سكيلي، الذي يشعر بالإحباط بسبب قلة مشاركاته، مع ترجيحات بإعارته.



أما ليفربول، فحاول التعاقد مع ثنائي باريس سان جيرمان، برادلي باركولا وديزيريه دويه، لكن المحاولتين قوبلتا بالرفض، ما دفع النادي للبحث عن بدائل أبرزها جناح آر بي لايبزيغ، يان ديوماندي.



ورغم بحث ليفربول عن جناح جديد، فإن النادي لا يخطط لإجراء تغييرات جذرية في خط هجومه، وتشير التقارير إلى أن النادي لن يسمح برحيل أكثر من لاعب أساسي واحد، وإذا قرر النجم المصري محمد صلاح المغادرة، فسيرفض النادي أي عروض لضم كودي جاكبو.



ومن جهته، يدرس تشيلسي التعاقد مع مهاجم الهلال، داروين نونيز، لكن عودته إلى الدوري الإنجليزي قد تتطلب تخفيضاً كبيراً في راتبه، وفي صفقة محتملة أخرى، يستعد النادي اللندني لتقديم عرض ضخم قد يصل إلى 100 مليون يورو، لضم مهاجم إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز، كما يضع تشيلسي ضمن حساباته التعاقد مع الظهير الأيسر لوست هام يونايتد، الحاج مالك ضيوف.

ولكن المفاجأة الكبرى قد تأتي من تشيلسي، الذي يستعد لتقديم عرض ضخم يقترب من 250 مليون يورو، لضم ثلاثي برشلونة، جول كوندي وداني أولمو ورافينيا.



في حين، أدرج مانشستر يونايتد، جناح بورنموث، ماركوس تافيرنييه، ضمن قائمة أهدافه الصيفية، إلى جانب لاعب نوتنغهام فورست، مورغان غيبس وايت، وجناح لايبزيغ، يان ديوماندي.

ويرفض بايرن ميونخ دفع 70 مليون يورو التي يطلبها برينتفورد مقابل الجناح كيفن شاده، رغم اهتمام كل من تشيلسي وتوتنهام هوتسبير باللاعب، كما يبرز مهاجم لايبزيغ البالغ 24 عاماً، رومولو كاردوسو، هدفاً لكل من أستون فيلا وفولهام.



وفي الدوري الإسباني، يسعى برشلونة للتعاقد مع نجم مانشستر سيتي، فيل فودين، عندما يدخل عقده عامه الأخير، وفي المقابل، أوصى نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، إدارة ناديه بالتعاقد مع لاعب وسط ليفربول، دومينيك سوبوسلاي، معتبراً أن الدولي المجري سيكون إضافة مثالية للفريق «الملكي».



ويبحث إنتر ميلان أيضاً عن حارس مرمى جديد، وقد وضع حارس ريال مدريد، أندريه لونين، ضمن الخيارات المحتملة، وفي الوقت ذاته، تشير التقارير إلى أن ريال مدريد مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة للاعب وسطه الفرنسي إدواردو كامافينغا هذا الصيف بسبب عدم الرضا الكامل عن مستواه، بينما يراقب إنتر ميلان وضع اللاعب عن كثب.