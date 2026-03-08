مالك إنتر ميامي يكشف الأرقام الحقيقية لأرباح ميسي

كشف مالك نادي إنتر ميامي، رجل الأعمال خورخي ماس، عن تفاصيل مذهلة بشأن أرباح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكداً أن أسطورة الكرة العالمية يتقاضى ما بين 70 و80 مليون دولار سنوياً مع النادي الأمريكي.



وفي تصريحات نقلتها وكالة «بلومبيرغ»، قال ماس: «السبب الذي يدفعني للبحث عن رعاة من الطراز العالمي هو أن اللاعبين مكلفون للغاية، وأنا أدفع لميسي، وهو يستحق كل قرش، ولكن المبلغ يتراوح بين 70 و80 مليون دولار سنوياً، ويشمل كل شيء».

وكان ميسي قد وقع في أكتوبر الماضي، عقداً جديداً يمدد إقامته مع إنتر ميامي ثلاث سنوات إضافية، ليواصل رحلته مع الفريق الذي انتقل إليه في صيف 2023.



ورغم أن ماس لم يكشف عن كل بنود العقد، فإن دليل رواتب رابطة لاعبي الدوري الأمريكي لكرة القدم الصادر في أكتوبر الماضي، أظهر أن النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 38 عاماً، يتصدر قائمة رواتب الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وبحسب تلك البيانات، يبلغ الراتب الأساسي 12 مليون دولار سنوياً، والتعويضات المضمونة 20.4 مليون دولار، ولكن هذه الأرقام تعكس فقط ما يحصل عليه من عقده المرتبط بالدوري، ولا تشمل الاتفاقيات المباشرة مع نادي إنتر ميامي.



ويتضمن عقد ميسي مع النادي عدة مزايا خاصة، ومن بينها حصة في ملكية النادي بعد اعتزاله، ومكافآت مختلفة مرتبطة بالأداء والنجاح، وترتيبات مالية مباشرة مع النادي خارج عقد الدوري.

ووفق التقديرات، فإن راتب ميسي الذي قد يصل إلى 80 مليون دولار سنوياً، يجعله ثاني أعلى اللاعبين أجراً في العالم من حيث الدخل داخل الملعب، خلف غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتقاضى نحو 230 مليون دولار سنوياً مع النصر.



ووصل ميسي إلى جنوب فلوريدا في صيف 2023، بعقد مدته عامان ونصف بلغت قيمته 150 مليون دولار «نحو 60 مليون دولار سنوياً»، وشمل مكافأة توقيع وحصة في النادي، وخلال تلك الفترة، قاد قائد الفريق إلى إنجازات بارزة.

وفي 23 أكتوبر 2025، وقع المهاجم الأرجنتيني عقداً جديداً لمدة ثلاث سنوات، يضمن بقاءه مع النادي حتى موسم 2028، بالتزامن مع افتتاح ملعب النادي الجديد، ليواصل اللعب حتى سن 41 عاماً.



وبعد أقل من شهرين على توقيع العقد الجديد، قاد ميسي فريقه لتحقيق لقب آخر في كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم. ولا تتوقف ثروة ميسي عند ما يحصل عليه داخل المستطيل الأخضر، فبحسب تقرير سنوي لمجلة «فوربس»، يبلغ إجمالي دخله السنوي نحو 130 مليون دولار، ويتضمن ذلك قرابة 70 مليون دولار من الإعلانات والشراكات التجارية مع علامات عالمية، وفي المقابل، يقدر إجمالي دخل رونالدو السنوي بنحو 280 مليون دولار، منها 50 مليون دولار خارج الملعب.