«حمامة» تُوقف مباراة أتليتيكو وريال سوسيداد

أدى إصابة حمامة ‌في ​توقف اللعب خلال فوز أتليتيكو مدريد 3-2 على ضيفه ريال سوسيداد في دوري الدرجة ⁠الأولى الإسباني لكرة القدم، أمس السبت، ما دفع المدافع خوسيه ‌ماريا خيمنيز، إلى إبعاد الطائر المصاب من الملعب.



وبدا أن الطائر أصيب بالكرة، وقام خيمنيز الذي أرسل تمريرة حاسمة سجل منها زميله ألكسندر سورلوث ​الهدف الأول ​في الدقيقة الخامسة، برفعه ⁠وحمله إلى مكان آمن خارج الملعب، ​محققاً ⁠بذلك «تمريرته ⁠الحاسمة» الثانية في تلك الليلة.



وقال خيمنيز: سألت الحكم عما حدث، أخبرني أن السبب هو الحمامة، فقلت: حقاً؟ أوقفت المباراة بسبب الحمامة؟ التقطتها، لا أعرف ما إذا ​كان هناك بروتوكول معين، أتمنى ألا تكون قد أصيبت بجروح خطيرة.