ميسي على موعد مع الشباك مجدداً بهدفه الـ 899

كان النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي على موعد مع الشباك مجدداً، بتسجيله هدفه الـ 899، وجاء في الفوز الثاني لفريقه إنتر ميامي حامل اللقب في الدوري الأمريكي لكرة القدم، على حساب دي سي يونايتد 2-1. وسجل ميسي، الذي هز الشباك مرتين في «ديربي فلوريدا» أمام أورلاندو الأسبوع الماضي، هدفه الثالث هذا الموسم، عبر كرة ساقطة جميلة في الدقيقة 27، على ملعب «إم آند تي بنك» في بالتيمور.



وسجل النجم الأرجنتيني هدفه الثمانين مع إنتر ميامي، رافعاً رصيده الإجمالي إلى 899 في مسيرته. وسجّل الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 39 في يونيو المقبل، 672 هدفاً مع برشلونة الإسباني، و32 مع باريس سان جرمان الفرنسي، إضافة إلى 115 هدفاً دولياً مع منتخب الأرجنتين بطل العالم.



ورفع الفوز ميامي إلى المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية، برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، وبدأ إنتر ميامي، الذي حل ضيفاً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الخميس الماضي، المباراة بهدف رائع من خارج المنطقة، للاعب الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول، في الدقيقة 17، وأضاف ميسي الهدف الثاني بعد عشر دقائق، حين تلقى تمريرة مذهلة من مواطنه ماتيو سيلفيتي، وانفرد بالحارس شون جونسون، وقبل أن يسدد الكرة من فوقه.



وعاد دي سي يونايتد إلى الأجواء في الشوط الثاني، وقلص الفارق عبر المهاجم تاي باريفو في الدقيقة 75، لكن ميامي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، لينال فوزه الثاني.