سوزا مدرب شباب الأهلي: فخور بـ«حماة الوطن» ونقدر كثيراً قادة الإمارات

أعرب البرتغالي باولو سوزا، المدير الفني لشباب الأهلي، عن دعمه الكامل وفخره الكبير بالجهود التي يبذلها «حماة الوطن» في الدفاع عن دولة الإمارات ضد الاعتداءات السافرة التي تتعرض لها في الوقت الحالي. وقال المدرب البرتغالي في تصريحات تحمل الكثير من الامتنان: «نحن معاً في هذا الأمر، وأشعر بذلك، والجميع على دراية بهذا الأمر، ونقدر كثيراً القادة الذين نخدمهم في هذا البلد، أولئك الذين يخوضون المعارك ويدافعون عنا، والأهم من ذلك الثقة التي يمنحونها لنا، ليس فقط في الوقت الحاضر، بل في المستقبل القريب أيضاً، هذا شيء مذهل حقاً، وأنا فخور جداً بأن أكون جزءاً من هذا».



وعن تعادل شباب الأهلي مع الوحدة بهدف لكل فريق في القمة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، كشف سوزا أن المباراة مرت بتحولات عدة على مستوى الأداء، وقال: «تغيرت الأمور بالنسبة لي، ومررنا بلحظات مختلفة من المباراة، ولم نبدأ بشكل جيد من الناحية الفنية، مع الكثير من الأخطاء في القرارات، ثم بدأنا تدريجياً في منتصف الشوط الأول بالسيطرة على مجريات اللعب، وضغطنا على خصمنا في عقر داره، وتحسن أداؤنا».



وأضاف موضحاً تفاصيل التحسن الفني: «تحلينا بالصبر في تمريراتنا لنكتشف اللحظة المناسبة، ولنكون أكثر عمقاً في الملعب، ولنخلق فرصاً مثل الهدف الرائع الذي سجلناه بأشياء بسيطة، ووجدنا مسارات اختراق عمودية لتحقيق التوازن بين سعيد عزت الله وغويلهرم بالا، وهذا شيء نعمل عليه، ونعرف أنه يتعلق بكيفية خلق الصعوبات للمنافسين».



وتابع: «من خلال ذلك، أعتقد أن الفريق كان جيداً ومتوازناً، وسيطر على خصمنا، وبدأنا الشوط الثاني بشكل جيد أيضاً، ولكن بعد أن غادر عزت الله للإصابة، فقدنا السيطرة على مجريات اللعب، وسيطرتنا على الكرة، وخبرة لاعبينا كانت جيدة في أغلب فترات المباراة، وكان من المهم جداً من الناحية الفنية أن يكونوا أكثر تحكماً وتوازناً».



وأشار إلى أن الدقائق الأخيرة شهدت فرصاً حقيقية لحسم المباراة، قائلاً: «في الجزء الأخير من المباراة أتيحت لنا المزيد من الفرص الحاسمة، أعتقد أنها ست أو سبع فرص، وكان للوحدة فرص للتسجيل، ولدينا أيضاً فرص مهمة للتسجيل، لكننا كنا قادرين في النهاية على الفوز، وكنا نستحق ذلك لو أتيحت لنا المزيد من الفرص الجيدة».



وأبدى المدرب رضاه عن الروح القتالية للاعبيه رغم صعوبة الظروف، مضيفاً: «نعم، أنا سعيد حقاً بالطريقة التي يتنافس بها اللاعبون، ويحاولون بذل قصارى جهدهم خلال هذا الأسبوع الصعب، والجميع لديه هذا الدافع، ويجب أن نكون سعداء وفخورين جداً بالطريقة التي يتنافسون بها».



وتحدث سوزا عن توقعات الجماهير والمنافسة على صدارة الدوري، قائلاً: «كان من المتوقع أن يكون الفريق في صدارة الترتيب، والجميع كان يتوقع الفوز على الوحدة والصدارة، وخاصة الجماهير، لأنها ترى فريقاً من الطراز الرفيع، ويتنافس في كل مرة من أجل الفوز»

.

وأضاف موضحاً تأثير الإصابات: «لكن كما قلت، لدينا عدد لا بأس به من اللاعبين يعودون من الإصابات، وبعضهم مصاب منذ فترة طويلة، مثل سردار أزمون، وفي المباريات المهمة من المهم أن نصنع الفارق ونفرضه، ولا يزال لدينا فرصة جيدة، لكننا بحاجة إلى منحهم الفرصة، ونحتاج إلى رد الجميل لهؤلاء اللاعبين، لجعلهم يرفعون مستواهم إلى أفضل مستوى ممكن، ونحن مسؤولون عن ذلك».



وفي المقابل، تحدث مدرب الوحدة السلوفيني داركو ميلانيتش عن قراءة فريقه للمباراة، مؤكداً أن المواجهة كانت صعبة ومليئة بالتفاصيل التكتيكية، وقال: «كلما استحوذ شباب الأهلي على الكرة، كنا نسيطر على كل شيء دون أي هجمات مرتدة سريعة حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، حين سمحنا لهم باللعب في العمق».



وأضاف: «لكن في بقية المباراة، كان دفاعنا جيداً جداً، وعندما أتحدث عن الاستحواذ على الكرة، لم نكن نملك سوى فرص قليلة للهجوم المرتد، لكننا لم نكن سريعين بما فيه الكفاية، ولم نتخذ قرارات جيدة، وصححنا هذا الأمر في الشوط الثاني، وأعتقد أننا قدمنا أداءً جيداً، ولعبنا بشكل جيد، وكانت المباراة أكثر انفتاحاً، مع الكثير من الفرص وبعض الأخطاء، لكنها كانت مباراة مثيرة وصعبة للغاية لفريقين جيدين، وأنا راضٍ لأننا قدمنا رد فعل رائع».