مدرجات دوري المحترفين تهتف للوطن: أنتم الأمان وحماة الديار



في مشهد يعكس روح التلاحم الوطني، وجهت جماهير المباريات المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين، التي أقيمت مساء السبت، رسائل دعم وتأييد قوية للقيادة الرشيدة ولـ«حماة الوطن»، مؤكدة وقوفها صفاً واحداً خلف الوطن في مواجهة التحديات.



ففي مدرجات مباراة شباب الأهلي وضيفه الوحدة، رفعت الجماهير لوحة مؤثرة عبرت عن وحدة الصف والتكاتف أمام الاعتداءات السافرة التي تواجهها الدولة في الوقت الراهن، وجاء في رسالتها: «حماك الإله شرور الزمان.. أقسمنا أن نبني ونعمل.. شكراً لأبطال الوطن.. أنتم الأمان»، في لفتة جسدت مشاعر الفخر والامتنان لحماة الديار.



ولم تكن مدرجات ملعب الشامخة في أبوظبي بعيدة عن هذا المشهد، إذ وجهت جماهير مباراة بني ياس والوصل رسالة مماثلة حملت كلمات تعكس الثقة والاطمئنان، وجاء فيها: «من يشيل الهم في ظل الفلاحي.. الوطن والشعب في أيد أمينة»، في تعبير صادق عن الدعم والولاء والوقوف خلف القيادة وأبطال الوطن.