محمد صلاح يخطف الأنظار بلقطة رائعة مع مدرب وجمهور وولفرهامبتون بعد «ثأر» ليفربول



خطفت لقطة مصورة متداولة في منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت مصافحة وعناقاً بين محمد صلاح والمدير الفني لنادي وولفرهامبتون واندررز، روب إدواردز، والحديث فيما بينهما، الأنظار بعد نهاية مباراة ليفربول وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.



وحرص محمد صلاح على دعم ومساندة روب إدواردز عقب صافرة النهاية، في حين هنأ الأخير النجم المصري، البالغ من العمر 33 عاماً. كما قام صلاح بمصافحة زملائه ومبادلتهم التهنئة، ووجه التحية لمشجعي «الريدز»، الذين تواجدوا في المدرجات.



وسجل أندي روبرتسون ​هدفاً وصنع آخر في الشوط الثاني، ليقود ليفربول للفوز ‌3-1 على ​مضيفه وولفرهامبتون واندررز، الجمعة، والتأهل إلى دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وبعد أن استقبل ليفربول هدفاً في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليخسر 2-1 عندما التقى الفريقان في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء، عاد إلى ملعب مولينو ساعياً ⁠للحفاظ على آماله في الفوز بلقب هذا الموسم، لكنه قدم أداء هزيلاً في شوط أول باهت.



وأعلن جناح ليفربول ريو نجوموها (17 عاماً) عن نفسه بمراوغة سريعة وتسديدة في الدقيقة 11، وكانت خطورة اللاعب الشاب من بين اللمحات القليلة المشرقة، إذ أحكم وولفرهامبتون دفاعاته التي واجه ليفربول صعوبة في اختراقها.



وأخيراً، نجح هجوم ليفربول المتعثر في التسجيل بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما تبادل محمد صلاح وكورتيس جونز التمريرات من اليمين إلى اليسار، وسدد روبرتسون الكرة في الشباك ليفتتح التسجيل.



وبعد دقيقتين، مرر روبرتسون الكرة إلى صلاح ليسجل من مسافة قريبة، واحتسب الحكم الهدف ​بعدما تحقق من خلال مراجعة طويلة ​لحكم الفيديو المساعد أن اللاعب المصري ⁠لم يكن متسللاً.



ومنح هذا الهدف ليفربول دفعة قوية كان في أمس الحاجة إليها، ورغم أن وولفرهامبتون دافع جيداً إلى أن تأخر ​في النتيجة، ⁠فإنه لم يقدم ⁠الكثير هجومياً.



وأضاف جونز الهدف الثالث في الدقيقة 74، ورغم أن هوانج هي تشان قلص الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع فإن ليفربول ⁠تأهل إلى دور الثمانية.

ومن المقرر أن تُسحب قرعة دور الثمانية يوم الاثنين قبل مباراة وست هام يونايتد ضد برنتفورد في الدور الخامس.



وبالنسبة لروبرتسون، فإن ليفربول ثأر لخسارته في وقت سابق من الأسبوع. وقال لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: «نعلم أننا خذلنا أنفسنا يوم الثلاثاء، لم نقدم الأداء المتوقع، وكان علينا أن نتدارك الوضع»، مضيفاً أنه لا يزال هناك الكثير من ​الأهداف التي يمكن تحقيقها رغم تذبذب نتائجه في الدوري.



وأضاف: «نحاول القتال على جميع الجبهات، ما زالت حظوظنا قائمة في مسابقتي الكأس، وإذا لعبنا بنفس مستوى الليلة، فلن يرغب أحد في مواجهتنا. علينا أن ​نبدأ في الحفاظ على هذا المستوى».