مفاجأة جديدة في إصابة رونالدو ومدة غيابه عن الملاعب وإسبانيا الملاذ الأخير



قال جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر، الجمعة، إن إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق، أكثر خطورة مما كان يُعتقد في بادئ الأمر.

كان قد تم استبدال رونالدو «41 عاماً» خلال فوز النصر 3-1 على الفيحاء.



وقال جيسوس: «في المباراة الماضية، غادر كريستيانو الملعب بسبب إصابة عضلية، وبعد الفحوصات التي أجريت لاحقاً أصبح الأمر واضحاً، فالإصابة أكثر خطورة مما كنا نتوقع».



وتابع: «سيحتاج إلى الراحة من أجل التعافي، كريستيانو سيسافر إلى إسبانيا من أجل العلاج، كما هو الحال بالنسبة للاعبين آخرين مصابين، رونالدو سيحتاج لعلاج من أخصائي علاج طبيعي شخصي، ونأمل أن يعود قريباً من أجل مساعدة الفريق».



وربما تكون جاهزية رونالدو لخوض التجارب الودية للبرتغال في وقت لاحق هذا الشهر محل شك، وذلك في خضم الاستعداد لكأس العالم 2026 التي تستضيفها المكسيك والولايات المتحدة وكندا.



وتلعب البرتغال مع المكسيك يوم 28 مارس في مكسيكو سيتي، ثم تواجه الولايات المتحدة في الأول من أبريل بأتلانتا.



وسجل رونالدو 21 هدفاً في 22 مباراة هذا الموسم مع النصر.