القميص 13 يكتب حكاية مختلفة



الرقم 13 يراه كثيرون نذير شؤم، رقم يتجنبه البعض في الملاعب وخارجها، ولكن في عالم المونديال يبدو أن هذا الرقم يكتب حكاية مختلفة تماماً، فاللاعبون الذين ارتدوا القميص رقم 13 تمكنوا مجتمعين من تسجيل 97 هدفاً في تاريخ كأس العالم، في رقم يحول الأسطورة إلى حقيقة.



بل إن القميص ذاته ارتبط بثلاثة هدافين توجوا بلقب أفضل هداف في البطولة، وهم يحملون الرقم ذاته على ظهورهم، وأولهم الأسطورة البرتغالية أوزيبيو الذي أشعل المدرجات بتسجيله تسعة أهداف مع منتخب البرتغال، في كأس العالم 1966 في إنجلترا.



ثم جاء الهداف الألماني غيرد مولر ليواصل الأسطورة، بعدما أحرز عشرة أهداف مع منتخب ألمانيا الغربية لكرة القدم في كأس العالم 1970 في المكسيك.



وبعد عقود عاد الرقم 13 ليعتلي منصة الهدافين من جديد عبر توماس مولر الذي سجل خمسة أهداف مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.



وفي تلك النسخة، توج مولر بجائزة الحذاء الذهبي، وهي الجائزة المقدمة لأفضل هداف في البطولة، وقدمت لأول مرة عام 1982، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على الحذاء الفضي، والثالث على الحذاء البرونزي.



ولكن سحر الرقم 13 لا يتوقف عند الهدافين فقط، بل يمتد إلى أهداف لا تنسى سكنت ذاكرة الجماهير، ففي كأس العالم 1978، أطلق البرازيلي نيلينيو تسديدة لولبية مذهلة بقميص منتخب البرازيل.

وفي كأس العالم 1986، سجل جوسيمار ثنائية صاروخية مع المنتخب البرازيلي نفسه، أما في كأس العالم 1990، فاختتم الإيطالي جوزيبي جيانيني هجمة جماعية رائعة لمنتخب إيطاليا، بهدف بقي عالقاً في الذاكرة.



والرقم 13 واصل كتابة فصوله الدرامية لاحقاً، ففي نصف نهائي كأس العالم 2002، سجل القائد الألماني مايكل بالاك، هدف الفوز لمنتخب ألمانيا.



وفي كأس العالم 2014، دوى هدف مذهل من توقيع الأمريكي جيرماين جونز مع منتخب الولايات المتحدة.



وفي كأس العالم 2022 في قطر، كتب لاعب آخر بالقميص نفسه سطراً جديداً في التاريخ، وأصبح الإكوادوري إينر فالنسيا رابع لاعب يسجل ستة أهداف متتالية لمنتخبه في كأس العالم.



وبذلك سار «سوبرمان» الإكوادوري على خطى ثلاثة أساطير سبقوه إلى هذا الإنجاز، البرتغالي أوزيبيو، والإيطالي باولو روسي، والروسي أوليغ سالينكو.



وهكذا، بينما يقترب العالم من موعد المونديال القادم، يثبت القميص رقم 13 أن الأرقام لا تحمل حظاً سيئاً دائماً، وأحياناً تكون مجرد بداية لأسطورة جديدة.