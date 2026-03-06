هدف في الأولمبيكو يتسبب بولادة مبكرة لزوجة ديبالا

تحول هدف روما الثالث في شباك يوفنتوس خلال قمة الدوري الإيطالي إلى حدث غير متوقع، بعدما تعرضت أوريانا ساباتيني، زوجة النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لتقلصات مفاجئة أثناء وجودها في مدرجات ملعب «الأولمبيكو».

وشهدت المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي لحظة درامية في المدرجات، حيث كانت ساباتيني، وهي فنانة أرجنتينية معروفة، تتابع اللقاء بحماس بينما كان ديبالا يجلس على دكة البدلاء، وتتسبب أجواء المباراة الحماسية، بعد تسجيل روما الهدف الثالث وتقدمه بنتيجة 3-1، في بدء تقلصات الولادة لدى ساباتيني بشكل مفاجئ داخل الملعب.

وكشفت كاثرين فولوب، والدة أوريانا، في تصريحات صحفية أن التقلصات بدأت مباشرة بعد الهدف الثالث وكانت تتكرر كل خمس دقائق، مضيفة أن ابنتها حاولت العودة إلى المنزل للاسترخاء، إلا أن الآلام ازدادت بسرعة.

واضطر أفراد العائلة إلى نقلها إلى عيادة قريبة في الساعة الثالثة صباحًا بسبب الازدحام وبعد المسافة عن المستشفى الذي يبعد نحو 50 دقيقة.

ووضعت ساباتيني مولودتها الأولى «جيا» صباح يوم الاثنين بعد ساعات قليلة من نهاية المباراة، في ولادة مبكرة لم يكن الزوجان يتوقعان حدوثها في هذا التوقيت.

وانتهت المباراة بتعادل مثير بين روما ويوفنتوس بنتيجة 3-3، لتضيع فرصة روما في التقدم إلى المركز الثالث في جدول الدوري الإيطالي.

واحتفل ديبالا بالمولودة الجديدة عبر حسابه في «إنستغرام» بنشر صورة لها، معلقًا: «تحية للأم والأب».

وتلقى اللاعب تهاني زملائه في منتخب الأرجنتين المتوج بكأس العالم، ومن بينهم الحارس إيميليانو مارتينيز والمهاجم جوليان ألفاريز.