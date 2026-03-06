البلايلي يواجه خطر الإيقاف لمدة عام

يواجه الدولي الجزائري يوسف البلايلي خطر الإيقاف لمدة عام كامل، بعد تطورات مفاجئة في القضية القانونية المرتبطة بنزاعه مع نادي أجاكسيو الفرنسي.

وكشفت إذاعة «موزاييك» التونسية أن العقوبة المحتملة قد تقضي بإيقاف اللاعب ومنعه من ممارسة أي نشاط كروي لمدة عام كامل، ما يضع مساره الاحترافي أمام مرحلة صعبة.

وتعود جذور الأزمة إلى فسخ التعاقد بين البلايلي ونادي أجاكسيو خلال موسم 2022-2023، وهي القضية التي لم تنته بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، بل انتقلت إلى أروقة الهيئات والمحاكم الرياضية الدولية.

باشر البلايلي في وقت سابق إجراءات قانونية للمطالبة بالحصول على تعويضات مالية ومستحقات متأخرة، مستندًا إلى أوراق ووثائق قال إنها تثبت أحقيته في تلك المبالغ.

ورد نادي أجاكسيو بتصعيد الملف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيث قدم محامو النادي ملفًا قانونيًا مضادًا يتضمن أدلة وبراهين قانونية لدحض مطالب اللاعب.

واتهم النادي الفرنسي اللاعب بالاعتماد على وثائق مزورة في مطالبه المالية، وهو ما أدى إلى تحول القضية من نزاع مالي إلى اتهامات تتعلق بالتلاعب بالمستندات.

وتشير المعطيات المتداولة إلى إمكانية فرض عقوبة الإيقاف لمدة عام على اللاعب في حال ثبوت الاتهامات، وهي خطوة تهدف إلى ردع هذه التصرفات، ما يضع مستقبل البلايلي في خطر خلال الفترة المقبلة.