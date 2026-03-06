تذاكر ملحق كأس العالم تبدأ من «200 بيزو»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» فتح باب شراء تذاكر مباريات الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن تبدأ أسعار التذاكر من «20 بيزو مكسيكي (نحو 11.50 دولارًا).

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم أن تذاكر مباريات الملحق أصبحت متاحة للجماهير عبر منصاته الرسمية.

وتقام منافسات الملحق العالمي في مدينتي غوادالاخارا ومونتيري المكسيكيتين، حيث تستضيف الأولى مباريات المسار الأول، بينما تحتضن الثانية منافسات المسار الثاني.

وتنطلق مواجهات الدور قبل النهائي يوم 26 مارس الجاري، على أن تقام المباراة النهائية لكل مسار في 31 من الشهر نفسه.

ويشارك في المسار الأول منتخبات جامايكا وكاليدونيا الجديدة والكونغو الديمقراطية، فيما يضم المسار الثاني منتخبات بوليفيا وسورينام والعراق.

وتحدد نتائج الملحق العالمي منتخبين من بين 6 منتخبات تتنافس على آخر بطاقتين مؤهلتين إلى كأس العالم 2026، التي تقام بمشاركة 48 منتخبًا وتنطلق بعد أقل من ثلاثة أشهر.

وتستضيف مدينتا غوادالاخارا ومونتيري أيضًا عددًا من مباريات نهائيات كأس العالم المقبلة الصيف القادم.

وتشهد منافسات الملحق احتمال تأهل منتخب إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخه، إذ لم يسبق لمنتخبي كاليدونيا الجديدة أو سورينام المشاركة في كأس العالم من قبل.

ويلتحق المنتخب الفائز من المسار الأول بالمجموعة الحادية عشرة في المونديال إلى جانب منتخبات البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان، بينما ينضم الفائز من المسار الثاني إلى المجموعة التاسعة التي تضم منتخبات النرويج وفرنسا والسنغال.