أربيلوا: ريال مدريد سيواصل القتال في سباق اللقب

تعهد المدرب ألفارو أربيلوا، الرازح تحت ضغوطات كبيرة، بأن ريال مدريد سيواصل القتال طالما بقيت لديه فرصة حسابية للفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، رغم تأخره في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن غريمه برشلونة المتصدر.



ويحلّ النادي الملكي ضيفاً على سلتا فيغو، غداً الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين، على أمل أن ينجح في تقليص الفارق إلى نقطة واحدة مع برشلونة قبل مباراة حامل اللقب أمام أتلتيك بلباو، بعد غد السبت.

وفقد ريال صدارته بعد هزيمته أمام ريال أوساسونا 1 - 2 في المرحلة الخامسة والعشرين، ليعود ويتلقى على أرضه هزيمة قاسية ثانية توالياً أمام خيتافي (0 -1) في نهاية الأسبوع الماضي، ما زاد الضغط على أربيلوا.



وقال أربيلوا «43 عاماً» الذي حل بدلاً من شابي ألونسو في منصب المدرب: «نتأخر بفارق أربع نقاط فقط، وليس 18 نقطة، هذا هو ريال مدريد. طالما يبقى لدينا فرصة حسابية للقتال، سنفعل، وإذا جاء وقت لم نعد قادرين فيه على القتال، فسنواصل القتال».

وأضاف: «نحن في غرفة الملابس ندرك أن الموسم ما زال طويلاً لقد تلقينا هزيمتين متتاليتين في الدوري، بالطبع، في نادٍ بحجم ريال مدريد، يكون تقبّل الهزيمة صعباً دائما نظرا للتوقعات والضغوطات، لكن كل ما نفكر فيه الآن هو مباراة الغد».



ويعاني فريق «لوس بلانكوس» من الإصابات في الأسابيع الأخيرة، حيث انضم الجناح البرازيلي رودريغو الذي تعرض لإصابة خطيرة في الركبة أمام خيتافي والتي من المرجح أن تحرمه من المشاركة في كأس العالم الصيف المقبل، إلى المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، والإنجليزي جود بيلينغهام، والبرازيلي إيدر ميليتاو، في قائمة المصابين، كما سيغيب قلب الدفاع دين هاوسن عن مواجهة سلتا فيغو بسبب الإيقاف.



وأردف أربيلوا الذي أكد أنه لن يختلق الأعذار بسبب الإصابات: «عندما تفوز ويقدّم الجميع أداء جيداً، يصبح ارتداء هذا القميص أمراً سهلاً». واستطرد قائلاً: «علينا أن نظهر إمكاناتنا الحقيقية الآن. في مثل هذه اللحظات، يتضح ما إذا كنا نستحق ارتداء هذا القميص وحمل هذا الشعار». ويستضيف ريال نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.

وسافر مبابي إلى باريس لتلقي العلاج من إصابته في الركبة، بينما يوجد بيلينغهام في لندن، ويأمل كلاهما في التعافي في الوقت المناسب لمواجهة سيتي.