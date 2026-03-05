الأهلي المصري بدون جمهور في المواجهة الفاصلة أمام الترجي بدوري الأبطال



سيخوض الأهلي المصري إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم أمام الترجي التونسي على استاد القاهرة الدولي، في 21 مارس الجاري، بدون حضور الجماهير، وذلك بعد الأحداث التي صاحبت مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي، في ختام دور المجموعات.



وكتب الأهلي في بيان أنه تلقى خطاباً من الاتحاد الأفريقي (كاف)، تضمّن قرار لجنة الانضباط بمنع حضور جماهيره «من المباريات الأفريقية خلال مباراتين قادمتين، على أن تكون الثانية مع إيقاف التنفيذ».



تابع أنه تلقى «غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار، بالإضافة إلى 10 آلاف دولار أخرى لاستخدام الليزر. وذلك لما بدر من الجماهير أثناء مباراة الأهلي والجيش الملكي في ختام دور المجموعات».



وكانت جماهير الأهلي ألقت بالزجاجات الفارغة على لاعبي الجيش الملكي، عقب المباراة التي انتهت بالتعادل بدون أهداف على استاد القاهرة الدولي، ليصعد الفريقان معاً عن المجموعة الثالثة إلى الدور ربع النهائي. وتقدم النادي المغربي وقتها بشكوى للجنة الانضباط، فيما رد الأهلي بأن جمهور الجيش الملكي هو من بدأ بأعمال الشعب في المدرجات.



ويلتقي الأهلي مع الترجي ذهاباً بملعب رادس بالعاصمة التونسية يوم 14 مارس، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة بعدها بأسبوع.



وسيكون على الأهلي الذي توج باللقب 12 مرة قياسية، آخرها على حساب الترجي نفسه في 2024، خوض مباراة الإياب الفاصلة بدون حضور جماهيره.