نجمة إنجلترا كلوي كيلي تنضم إلى أساطير فريق أحلام «باربي»



في مشهد يجمع بين كرة القدم والرمزية العالمية، تحولت نجمة منتخب إنجلترا للسيدات كلوي كيلي إلى دمية باربي، في تكريم استثنائي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في خطوة لافتة تسلط الضوء على تأثير الرياضيات الملهمات حول العالم.



وبحسب ما كشفته شركة «باربي»، فإن المناسبة التي تصادف يوم 8 مارس، شهدت منح كيلي هذا التكريم الفريد، لتصبح أول لاعبة كرة قدم إنجليزية تحصل على دمية باربي خاصة بها احتفالاً باليوم العالمي للمرأة.



والدمية الجديدة تم الترويج لها على أنها قطعة فريدة من نوعها ضمن مجموعة «رولي موديل»، وصممت بعناية لتشبه كيلي، حيث تظهر مرتدية طقم منتخب إنجلترا الذي ارتداه الفريق عندما حقق المجد في سويسرا.



وكيلي، التي لعبت دوراً بارزاً في احتفاظ منتخب بلادها بلقب بطولة أوروبا الصيف الماضي، عبرت عن سعادتها قائلة: «امتلاك دمية باربي فريدة من نوعها هو أمر أفتخر به للغاية، وكنت أحلم وأنا صغيرة بالفوز بالألقاب وصناعة لحظات عظيمة في كرة القدم، ولكنني لم أتخيل يوماً نوعاً مختلفاً من الإنجازات كهذا».



وأضافت: «آمل أن يظهر ذلك للفتيات الصغيرات أنه بإمكانهن أن يكبرن، وهن يلعبن بدمى باربي وبكرة القدم، وأنه ليس عليهن اختيار نسخة واحدة فقط من الشخصية التي يرغبن في أن يكنها، ويمكنك أن تحبي كل شيء».



وأعلنت «باربي» أن مجموعتها الجديدة تضم مزيجاً من الرياضيين والعلماء والمغامرين والفنانين، في فريق أحلام ملهم من النساء حول العالم، ومن أبرزهن سيرينا ويليامز، أسطورة التنس الأمريكية الحائزة على 23 لقباً فردياً في البطولات الأربع الكبرى، وسيدة أعمال وأيقونة عالمية.



وكيلي جيراردي، رائدة فضاء باحثة ومتخصصة في الحمولة، وريجينا سيرفينت ألفارادو، سائقة سباقات محترفة وأحد أبرز وجوه رياضة السيارات في المكسيك، وكلوي كيلي نجمة كرة القدم الإنجليزية وأحد أبرز وجوه اللعبة الحديثة، المعروفة بأسلوبها الهجومي الجريء وهدوئها في اللحظات الحاسمة، ما ألهم جيلاً جديدًا من الفتيات للحلم الكبير والقيادة بثقة.



وهيلين فيشر من أشهر وأهم فناني البوب المعاصرين في ألمانيا، وزويا سكوبيس أصغر امرأة بولندية تتسلق قمتي ماناسلو (8163 متراً)، وجبل إيفرست (8849 متراً)، بعمر 19 عاماً فقط، وستيفاني جيلمور متزلجة أمواج أسترالية محترفة وأول امرأة تحقق ثمانية ألقاب في بطولة العالم لرابطة ركوب الأمواج العالمية، وسمريتي ماندانا أول لاعبة كريكيت هندية تسجل مئة نقطة.