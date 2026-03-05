مدرب يسحب حارس مرمى ويشرك لاعب وسط لتفادي الخسارة.. ماذا حدث؟



شهدت منافسات دوري الدرجة الرابعة الإسباني واقعة نادرة في ملاعب كرة القدم خلال مواجهة جمعت فريقي «أوتيبو» أمام «إيخيا» أثارت الكثير من الجدل وذلك بتغيير حارس مرمى وإشراك زميله بديلاً له ليؤدي مهمة مختلفة في وسط الملعب من أجل تفادي الخسارة في قرار غير معتاد من الأجهزة الفنية.



وخلال اللقاء كان أوتيبو متأخراً بهدفين دون رد، ومع بلوغ الدقيقة 79 اتخذ الجهاز الفني قراراً استثنائياً وجريئاً، بسحب حارس المرمى والدفع بزميله الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز ومنها حراسة المرمى لكن المدرب منحه مهام لاعب وسط، ليكمل الفريق الدقائق المتبقية من دون حارس تقليدي، مع تعزيز كامل للمنظومة الهجومية وذلك في محاولة لتعديل النتيجة وإنقاذ الفريق من الخسارة التي كان قريباً منها بعد تأخره بهدفين حتى الجزء الأخير من زمن اللقاء.



وأسهم القرار الجريء في زيادة التقدم الهجومي لفريق أوتيبو مع الضغط بقوة على دفاع الخصم، وتم فرض حصار متواصل بحثاً عن الأهداف، وسط تألق من اللاعب البديل الذي لعب بفعالية في وسط الملعب وأسهم في بناء الهجمات وقطع الكرات مع نجاحه في حماية المرمى الذي كان خالياً في معظم الدقائق.



واستمر هذا النهج حتى الدقيقة 86، التي شهدت هدف تقليص الفارق والذي جاء بعد ضغط مكثف، وفي الزمن المهدر تمكن فريق أوتيبو من إدراك هدف التعادل الذي انتهت عليه المواجهة وسط فرحة كبيرة من اللاعبين ومحبي النادي.