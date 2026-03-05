تطورات جديدة بشأن ملعب مباراة مصر وإسبانيا

فرضت الأوضاع الأمنية في المنطقة تغييرات محتملة على مكان إقامة المباراة الودية المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الإسباني خلال معسكر مارس الجاري، في إطار استعداد المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وذكرت إذاعة «راديو كوبي» الإسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يتجه لنقل المباراتين الوديتين المقررتين أمام منتخب مصر ومنتخب الأرجنتين إلى دولة أوروبية، بدلًا من إقامتهما في قطر كما كان مخططًا في الفترة الماضية.

وأوضحت التقارير أن المباراة المرتقبة بين إسبانيا والأرجنتين ضمن بطولة «فيناليسيما» المقررة يوم 27 مارس، وكذلك المباراة الودية بين مصر وإسبانيا يوم 30 مارس، سيتم تنظيمهما في إحدى الدول الأوروبية، مع دراسة عدة خيارات مطروحة لاستضافة المواجهتين.

وربطت التقارير هذا التوجه بتصاعد التوترات في المنطقة المحيطة بإيران، إضافة إلى تعليق المسابقات رسميًا في قطر، وهو ما أثار حالة من الغموض حول استضافة الحدث.

وكشفت شبكة «TYC» الأرجنتينية أن الاتحادين القاريين سيعقدان اجتماعًا لحسم موعد ومكان إقامة مباراة «فيناليسيما»، إلى جانب تحديد مصير اللقاء الودي بين مصر وإسبانيا.

وأفادت التقارير بأن الاتحاد الإسباني رفض عرضًا من المغرب لاستضافة المباراة، في ظل توترات مرتبطة بملف استضافة كأس العالم 2030 المشترك.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن خيار استضافة المغرب للمباراة لا يزال قائمًا، حيث يعد ملعب الأمير مولاي عبد الله، الذي افتتح بحلته الجديدة عام 2025 ويتسع لنحو 70 ألف متفرج، أحد الملاعب القادرة على استضافة الحدث.

وطرحت التقارير أيضًا احتمال إقامة المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، غير أن التحدي يتمثل في استضافة ملعب ميتروبوليتانو في العاصمة نفسها مباراة ودية بين المغرب والإكوادور في اليوم ذاته، ما قد يخلق تعقيدات تنظيمية.

ووضعت التقارير ملعب «ميتلايف» في نيويورك ضمن الخيارات المطروحة، باعتباره أحد ملاعب كأس العالم المقبلة ويتسع لأكثر من 80 ألف متفرج، مع تزايد فرصه في حال تعذر إقامة المباراة في قطر.

وأشارت التقارير إلى أن ملعب «النور» في لشبونة يظل خيارًا مطروحًا أيضًا، خاصة أن المنتخب البرتغالي سيخوض مبارياته في تلك الفترة خارج البلاد.

وتم استبعادة فكرة إقامة المباراة على ملعب «ويمبلي» في لندن بسبب ارتباط منتخب إنجلترا بمباراتين وديتين في التوقيت نفسه، كما خرج ملعب «هارد روك» في ميامي من الحسابات لانشغاله ببطولة «ماسترز 1000» للتنس حتى 29 مارس، إضافة إلى انشغال ملعب «ستاد دو فرانس» بمباراة بين السنغال وبيرو يوم 28 مارس.

وتأتي هذه المواجهات ضمن استعدادات المنتخبات المشاركة لخوض نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا.