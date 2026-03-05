تخفيض عقوبة ماغواير في قضية شجار في اليونان

خفضت محكمة في اليونان حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ بحق مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم هاري ماغواير، صادر على خلفية شجار وقع عام 2020 في جزيرة ميكونوس السياحية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية. وذكرت وكالة أثينا-مقدونيا الرسمية أن المحكمة في جزيرة سيروس خفضت عقوبة اللاعب البالغ 32 عاماً إلى 15 شهراً.



وصدر بحق ماغواير في عام 2020 حكم بالسجن لمدة 21 شهراً و10 أيام مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بالاعتداء على شرطي، ومحاولة الرشوة وتهم أخرى. وألقي القبض على اللاعب إثر حادثة يزعم أنها وقعت في نادٍ ليلي في ميكونوس، وقضى ليلتين في الحجز قبل أن يعود إلى بلاده، كما أُدين شقيقه جو وصديقه كريستوفر شارمان بعدد من التهم، وحكم عليهما بالسجن لمدة 13 شهراً مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات، ونفى المتهمون الثلاثة التهم الموجهة إليهم.



وتأجلت محاكمة الاستئناف أربع مرات بين عامي 2023 و2025 بسبب مشكلات إجرائية، من بينها إضرابات المحامين، ومشكلات في الجدولة.

ووفق تقارير إعلامية في حينه بدأ الشجار داخل نادٍ ليلي بعد ادعاءات بأن شقيقة ماغواير، ديزي، تعرضت لحقن بمادة يشتبه بأنها مخدر، بحسب رواية الدفاع.