كونديه وبالدي يغيبان عن برشلونة قبل مواجهة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

سيغيب مدافعا برشلونة الفرنسي جول كونديه وأليخاندرو بالدي عن مواجهة فريقهما الإسباني أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الأسبوع المقبل في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تشخيص إصابتهما بتمزق عضلي في الفخذ. وكان اللاعبان قد خرجا مصابين خلال الفوز على أتلتيكو مدريد 3-0 في إياب نصف نهائي كأس الملك، أمس، وهو فوز لم يجنب خروج الفريق الكاتالوني حامل اللقب بمجموع 3-4 بعد خسارته ذهاباً برباعية نظيفة.

وقال برشلونة: «إن فترة التعافي بالنسبة لبالدي ستستغرق أربعة أسابيع»، من دون تحديد مدة غياب كونديه، وإلى جانب مباراتي دوري الأبطال سيغيب الثنائي أيضاً عن مباريات الدوري الإسباني ضد أتلتيك بلباو وإشبيلية ورايو فايكانو».



ويعاني برشلونة كذلك من غياب لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ المصاب بدوره في العضلة الخلفية لفخذه. وتجعل الإصابة مشاركة كونديه محل شك في مباراتي فرنسا الوديتين ضد البرازيل وكولومبيا في الولايات المتحدة أواخر مارس، ضمن استعدادات كأس العالم هذا الصيف. أما بالدي، الدولي الإسباني، فقد فقد موقعه في تشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي لصالح مارك كوكوريا وأليكس غريمالدو.