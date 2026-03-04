أزمة لوجستية تضرب منتخب العراق قبل ملحق المونديال

يواجه المنتخب العراقي لكرة القدم تعقيدات تنظيمية قبل خوض الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، رغم تأكيد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إقامة المباراة يوم 31 مارس الجاري.

وأكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان رسمي، تلقيه إخطارًا من «فيفا» يثبت إقامة مباراة المنتخب في الملحق العالمي بمدينة مونتيري المكسيكية، حيث سيواجه الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام لحجز بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم.

وأوضح الاتحاد أن الاتحادين الدولي والآسيوي على اطلاع كامل بتفاصيل الوضع الراهن، مشيرًا إلى أن عددًا من اللاعبين المحترفين وأعضاء من الجهازين الفني والإداري لم يتمكنوا من استكمال إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى المكسيك، بسبب إغلاق عدد من السفارات بسبب الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط.

ويخوض المنتخب العراقي هذه المواجهة أملاً في بلوغ كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سجل ظهوره الوحيد في البطولة خلال نسخة عام 1986 التي أقيمت في المكسيك.

ويحدد الملحق العالمي آخر منتخبين متأهلين إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة موسعة تبلغ 48 منتخبًا.