صورة تنهي شائعات طائرة رونالدو

تأكد بقاء كريستيانو رونالدو مع النصر بعد قيام النادي بنشر صور لتدريبات لاعبيه، ومن بينهم النجم البرتغالي، لينهي الجدل حول مغادرة اللاعب لفريقه، بعدما أقلعت طائرته الخاصة الفاخرة، التي تقدر قيمتها بنحو 61 مليون جنيه إسترليني، نحو مدريد في رحلة طولها سبع ساعات في السماء كانت كافية لإشعال منصات التواصل وإطلاق سيلٍ من التكهنات حول مصير اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا، خاصة مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

ونشر النصر عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» لقطة لرونالدو داخل مرافق التدريب، مبتسمًا بين زملائه، في رسالة واضحة – حسب صحيفة «ديلي ميل» – بأن رونالدو باقٍ ولم يغادر.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية في الوقت نفسه إلى أن النصر أكد في بيان مقتضب إصابة رونالدو في أوتار الركبة عقب مواجهة الفيحاء، التي غادرها متأثرًا بآلام عضلية، مضيفًا أنه بدأ برنامجًا تأهيليًا وسيخضع لتقييم يومي، وهي إصابة تثير القلق، خاصة مع ازدحام الاستحقاقات واقتراب البطولات الكبرى.

وأوضحت الصحيفة أيضًا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من اللاعب بشأن الرحلة، مؤكدة أن رونالدو، الذي اشترى الطائرة عام 2024 بعد بيعه طائرته السابقة، لم يغادر مقر إقامته، حيث يعيش مع شريكته جورجينا رودريغيز وأطفالهما.