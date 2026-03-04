عودة صلاح للشباك في ليلة خسارة ليفربول

عاد اسم المصري محمد صلاح نجم ليفربول إلى قائمة الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفًا في خسارة ليفربول أمام مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 2-1 في الجولة 29 من المسابقة.

وسجل صلاح هدف ليفربول في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، ليمنح فريقه التعادل بعد تأخره في النتيجة، قبل أن ينجح ولفرهامبتون في استعادة التقدم وحسم المباراة لصالحه.

وأنهي صلاح بهذا الهدف أطول صيام تهديفي له في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما غاب عن التسجيل خلال 10 مباريات متتالية في المسابقة.

ويعود آخر هدف سجله صلاح في البريميرليغ إلى الأول من نوفمبر الماضي أمام أستون فيلا في الجولة العاشرة من البطولة، قبل أن يعود إلى التسجيل بعد غياب استمر قرابة أربعة أشهر.

ورفع صلاح رصيده إلى 5 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى جانب 6 تمريرات حاسمة قدمها خلال 21 مباراة.