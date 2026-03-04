رودريغو يؤكد غيابه عن المونديال

علق البرازيلي رودريغو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، على الإصابة التي لحقت به مؤخراً، والتي ستؤدي إلى غيابه لفترة ليست قصيرة.

وسيغيب رودريغو عن الملاعب لنهاية الموسم الحالي بعدما أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي وغضروف الركبة اليمنى.

وقال اللاعب عبر حسابه على إنستغرام: «لطالما خشيت هذه الإصابة، ربما كانت الحياة قاسية علي مؤخراً، لا أعرف إن كنت أستحق هذا، ولكن ما الذي يمكنني الشكوى منه؟ كم من الأشياء الرائعة عشتها بالفعل، والتي لم أكن أستحقها أيضاً».

وتابع: «سأغيب عن بقية الموسم مع فريقي، وعن كأس العالم مع منتخب بلادي، وهو حلم يعلم الجميع مدى أهميته بالنسبة لي. وكل ما بوسعي فعله هو أن أكون قوياً كعادتي، وهذا ليس بالأمر الجديد».

من جانبه، أعرب نيمار، الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي عام 2023، عن حزنه الشديد لسماع نبأ إصابة رودريغو، وكتب على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: «أعاد ذلك إلى الأذهان ذكريات المعاناة والألم والخوف من هذه الإصابة».

وكتب نيمار (34 عاماً): «يا رقم 10، يا بني، يا وريثي (كما أسميك)، أطلب منك شيئاً واحداً فقط، اعتنِ بنفسك، الآن هو الوقت المناسب لتحيط نفسك بكل من تحب».

وأضاف: «كما قلت لي، لم تكن تستحق أن تمر بهذا الآن.. ولكن من نحن لنشكك في تدبير الله؟ أنا متأكد من أنك ستعود إلى أفضل حالاتك، أحبك، وكما قدمت لي الدعم، سأكون هنا من أجلك».