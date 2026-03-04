مدافع خيتافي عن حادثة روديغر: حاول تحطيم وجهي

قال المخضرم دييغو ريكو مدافع خيتافي إن نظيره الألماني أنتونيو روديغر حاول «تحطيم وجهي» خلال المواجهة أمام ريال مدريد، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. ووقعت الحادثة بين المدافعَين في الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها خيتافي 1-0 على ملعب «سانتياغو برنابيو».



وضرب قلب الدفاع الألماني روديغر بركبته ريكو على رأسه ما أثار غضب لاعبي خيتافي. وقال ريكو «33 عاماً»: أعتقد أنه في هذه المواقف، في حالة حدوث عمل عدواني، يمكنك أن تقول إنه يستهدفني عمداً. وأضاف: في الهجمة بيننا احتسب الحكم خطأ وفي طريق عودته للدفاع «روديغر» كان يتفوه بكلمات. وتابع: ثم في الهجمة التالية، وصلتني الكرة ويمكنك أن ترى كيف قام عملياً بإبعاد زميله لمجرد تحطيم وجهي. وأردف: لو كان قد أخطأ في حقي، لكان من الممكن أن يتركني هناك، ممدداً على أرض الملعب.



وتمكن ريكو من مواصلة اللعب بعد الحادث. وقال الظهير الأيسر إنه لو ارتكب المخالفة نفسها لكان قد تم إيقافه لمدة 10 مباريات ولن يلعب لبقية الموسم. وهي الخسارة الثانية للنادي الملكي توالياً في الدوري بعد سقوطه أمام أوساسونا 1-2، ليتأخر بفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر.

وعوقب روديغر مدافع تشلسي الإنجليزي وروما الإيطالي السابق، بالإيقاف ست مباريات في الموسم الماضي بعدما ألقى عبوة على الحكم خلال المباراة التي خسرها ريال أمام غريمه برشلونة 2-3 بعد التمديد في نهائي كأس الملك.



