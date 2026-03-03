مباريات الظهيرة في رمضان تثير الانتقادات في الدوري التونسي (فيديو)

أثارت مواجهة الصفاقسي ومستقبل قابس في الدوري التونسي، التي أقيمت في نهار رمضان، انتقادات بشأن جدولة لقاءات الظهيرة، بعدما جرى تداول صور لاعبي الفريقين مستلقين على أرض الملعب فور إطلاق صافرة النهاية نتيجة الإجهاد البدني.

وشهدت المواجهة حالة إرهاق واضحة بين عدد من اللاعبين بسبب إقامة اللقاء في الثانية عشرة ظهرًا، تزامنًا مع ساعات الصيام في نهار رمضان.

وأظهرت اللقطات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي لاعبين من الفريقين يسقطون أرضًا فور صافرة النهاية، وبدت علامات الإجهاد واضحة عليهم عقب 90 دقيقة من اللعب، في ظل الصيام وارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة.

وأثارت حالة اللاعبين غضبًا بين جماهير اعتبرت إقامة المباراة في هذا التوقيت خلال رمضان مرهقًا للغاية، مطالبة المسؤولين بإعادة النظر في مواعيد اللقاءات، فيما رأى آخرون أن الجدول يخضع لاعتبارات تنظيمية تتعلق بالمسابقة.