قرار غير معتاد من مدرب وست هام تجاه تراوري

فرض نونو سانتو، مدرب وست هام يونايتد، قيودًا على برنامج أداما تراوري البدني بعد انضمامه إلى الفريق، معترضًا على تركيز اللاعب المكثف على صقل عضلاته خارج إطار تدريبات الفريق.

وانتقل المهاجم الإسباني البالغ 30 عامًا إلى وست هام في يناير الماضي قادمًا من فولهام بعقد يمتد حتى يونيو 2027، وواصل اهتمامه بتقوية بنيته الجسدية كما اعتاد طوال مسيرته.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية فإن المدرب البرتغالي قرر منع تراوري من ارتياد صالة تقوية العضلات التي كان يتردد عليها بانتظام، معتبرًا أن تخصيص وقت إضافي لتدريبات بناء الأجسام لا يتماشى مع متطلبات الإعداد الفني للفريق.

ويتميز تراوري ببنية عضلية قوية جعلته حالة مختلفة داخل الملاعب، إذ يولي اهتمامًا كبيرًا بتقوية عضلاته منذ سنوات، حتى أنه اعتاد وضع زيوت طبيعية على جسده قبل المباريات لتقليل احتكاك المنافسين به أثناء الالتحامات، وهي عادة لازمته منذ فترته مع برشلونة واستمرت معه في تجاربه بالدوري الإنجليزي.

ويرفض نونو أن يتحول تركيز اللاعب إلى تضخيم عضلاته فقط، مؤكدًا في تصريحات صحفية أنه لا يعارض تكييف العمل البدني بما يخدم كرة القدم، لكنه يفضل أن يكون ذلك ضمن برنامج متكامل يرتبط بالجاهزية الفنية والبدنية للمباريات.

ومنح المدرب لاعبه فرصة التركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية داخل التدريبات، بدلًا من تخصيص وقت إضافي لتضخيم العضلات، بهدف توجيه جهوده لما يخدم أداءه مع الفريق في المباريات.

وبدأ تراوري مسيرته مع نادي لوسبيتاليت في إسبانيا، قبل أن ينضم إلى أكاديمية برشلونة عام 2004 وهو في سن الثامنة من عمره، ثم تدرج في الفئات السنية للنادي، قبل أن يخوض تجارب عدة في إنجلترا مع أستون فيلا وميدلزبره ووولفرهامبتون وفولهام، وصولًا إلى وست هام مطلع عام 2026.