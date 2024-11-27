الاتحاد المصري لكرة القدم يستضيف المحاضر الإماراتي الآسيوي حسن إسماعيل

استضاف الاتحاد المصري لكرة القدم المحاضر الآسيوي الإماراتي حسن إسماعيل المشرف الفني على حراس المرمى في نادي الشارقة، لإلقاء محاضرات في طرق التدريب الحديثة، وعلم التحليل الفني في تطوير أداء اللاعبين، في دورة المدربين للحصول على الرخصة «إيه»، والتي شارك فيها 24 مدرباً.

وشكر حسن إسماعيل، الاتحاد المصري لكرة القدم، على الاستضافة، وأشاد بجهوده الساعية إلى تطوير مدربي كرة القدم، والاستعانة بالخبرات العربية للوصول لتحقيق هذا الهدف، كما شكر الدكتور جمال محمد علي مدير إدارة التعليم والتدريب في الاتحاد المصري للكرة، على دعوته لإلقاء محاضرات في الدورة، في إطار سياسة تبادل الخبرات بين الكرة المصرية والإماراتية.