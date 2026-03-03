جماهير الريال تنتفض دفاعًا عن إبراهيم دياز

صعدت جماهير ريال مدريد انتقاداتها للمدرب ألفارو أربيلوا عقب الخسارة أمام خيتافي، معتبرة أن تهميش النجم المغربي إبراهيم دياز كان أحد أبرز أسباب السقوط في ملعب سانتياغو برنابيو.

وتلقى ريال مدريد هزيمة بهدف دون رد في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني، بعدما سجل مارتين ساتريانو هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول، ليبقى الفارق مع المتصدر برشلونة عند أربع نقاط.

وفشل الميرنغي في استغلال تعثر منافسه لتقليص الفارق إلى نقطة واحدة، في مباراة غاب عنها كيليان مبابي وجود بيلينغهام بسبب الإصابة، وظهر خلالها الفريق عاجزًا عن فرض أسلوبه رغم إجراء أربيلوا تدويرًا في التشكيلة.

ودفع المدرب بلاعب الوسط الشاب تياغو بيتارش (18 عامًا) في أول ظهور له مع الفريق الأول، كما أشرك فرانكو ماستانتونو في الشوط الثاني، قبل أن يتلقى الأخير بطاقة حمراء مباشرة بسبب الاعتراض.

ومنح أربيلوا إبراهيم دياز فرصة المشاركة قبل ثلاث دقائق فقط من نهاية اللقاء، ما أثار غضب الجماهير التي رأت أن اللاعب لم يحصل على الوقت الكافي للتأثير في مجريات المباراة.

ووجهت الجماهير انتقادات حادة لخيارات المدرب الفنية، وأكدت عبر منصات التواصل أن استبعاد دياز كان قرارًا غير موفق، خاصة في ظل تراجع الفاعلية الهجومية للفريق.

وأشار أحد المشجعين إلى أن دياز شارك مع المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية وقدم مستويات جيدة رغم إضاعته ركلة جزاء في النهائي، معتبرًا أن منحه دقائق محدودة ليس له تبرير.

وفرض خيتافي إيقاعه منذ البداية وعطل نسق ريال مدريد عبر سلسلة من المخالفات التكتيكية، بينما ظهر الميرنغي بفاعلية محدودة أمام المرمى.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة، ويأتي ريال مدريد خلفه بـ 60 نقطة.

وتعد هذه الخسارة الرابعة للريال في آخر 12 مباراة بمختلف المسابقات تحت قيادة ألفارو أربيلوا، منذ توليه المهمة خلفًا لمواطنه تشابي ألونسو.