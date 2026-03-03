مبابي يحقق حلماً مؤجلاً.. قائد «الديوك» ينال رخصة القيادة أخيراً في سن الـ27

حقق النجم الفرنسي كيليان مبابي إنجازاً شخصياً جديداً خارج المستطيل الأخضر، بعدما حصل رسمياً على رخصة القيادة بعمر 27 عاماً، وفق ما أفادت به تقارير صحفية إسبانية.

ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه قائد المنتخب الفرنسي التعافي من إصابة في الركبة تثير الشكوك حول مشاركته في ما تبقى من الموسم، قبل نحو ثلاثة أشهر من نهائيات كأس العالم المقبلة.

واستغل مهاجم ريال مدريد فترة ابتعاده المؤقت عن الملاعب لاجتياز اختبار القيادة الذي لم يكن قد خاضه سابقاً بسبب ضيق الوقت.

وكانت الصحافة الإسبانية قد كشفت قبل أيام أن مبابي لم يتقدم سابقاً لاختبار القيادة بسبب ضيق الوقت وقلة الاهتمام، فيما أثار مدربه في مدرسة تعليم السياقة ضجة على مواقع التواصل بعدما تحدث عن تجربته مع قائد المنتخب الفرنسي خلف المقود.

وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام إسبانية مبابي وهو يقود سيارة للمرة الأولى، في تأكيد غير مباشر على اجتيازه الاختبار بنجاح، ما يعني أنه لن يحتاج بعد الآن إلى سائق خاص.

ويشكل هذا الخبر مصدر ارتياح لوالدته، فايزة العماري، التي كانت قد صرحت في لقاء سابق مع صحيفة «ليكيب»: «أقول دائماً لكيليان احصل على رخصة القيادة.. على الأقل كن بمفردك في سيارتك، سترى أن قضاء ثلاثين دقيقة مع نفسك، من دون سائق أو حارس أمن، سيمنحك شعوراً جيداً».