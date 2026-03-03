«لم يتبق سوى الأبطال».. ماذا دار في غرفة ملابس ريال مدريد بعد خسارة خيتافي؟

عكست العبارة التي ترددت بين لاعبي ريال مدريد داخل غرفة الملابس حجم الإحباط الذي خيم على الفريق عقب سقوطه أمام خيتافي بهدف دون رد في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وخسر ريال مدريد على ملعبه «سانتياغو برنابيو» بنتيجة 0-1، بهدف سجله ساترياني في الشوط الأول، ليتجمد الفارق مع برشلونة المتصدر عند أربع نقاط بعدما أهدر الفريق فرصة تقليصه إلى نقطة واحدة.

وقدم ريال مدريد أداءً متواضعًا خلال اللقاء، ما دفع الجماهير إلى إطلاق صيحات استهجان لفترات طويلة من المباراة، اعتراضًا على المستوى الذي ظهر به اللاعبون.

وطالت صيحات الاستهجان المدرب ألفارو أربيلوا عقب قراره استبدال لاعب الأكاديمية تياجو بيتارش، كما هتفت الجماهير ضد رئيس النادي فلورنتينو بيريز بعبارة «فلورنتينو، استقل» بعد صافرة النهاية.

وكشفت إذاعة «كادينا سير» الإسبانية أنها تحدثت مع أحد لاعبي ريال مدريد بعد المباراة، ونقلت عن عدد من اللاعبين، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، قولهم: «لم يتبق لنا سوى دوري أبطال أوروبا»، في تعبير مباشر عن توجههم للتركيز على البطولة القارية بعد تعقد موقفهم في سباق الدوري.

وأوضحت الإذاعة أن هذه الكلمات تعبر عن شعور بالإحباط من وضع الفريق في سباق الدوري، مع توجيه الاهتمام نحو المنافسة الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.

واعتبر أنطونيو روميرو، المعلق في إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، أن هذا التقييم سابق لأوانه، مؤكدًا أن فارق أربع نقاط مع تبقي 36 نقطة في المنافسة لا يعني استحالة العودة في سباق الدوري.

وأكدت الإذاعة أن أجواء غرفة ملابس ريال مدريد سيطر عليها الحزن واليأس وشعور بالعجز بعد خسارة ثلاث نقاط جديدة أمام خيتافي، في مرحلة مهمة من الموسم.