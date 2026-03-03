بطل الكرة الذهبية على رادار ريال مدريد

فرض اسم رودري نفسه بقوة داخل أروقة ريال مدريد، بعدما عاد بطل الكرة الذهبية لعام 2024 إلى قائمة الخيارات المطروحة لدعم خط الوسط في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخسر ريال مدريد للمرة الثانية على ملعبه في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما سقط أمام خيتافي بهدف دون رد في الجولة 26، ليتجمد رصيده عند 60 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر برشلونة.

وأظهر الريال خلال المباراة صعوبة في الخروج بالكرة من وسط الملعب رغم اعتماد المدرب ألفارو أربيلوا على أربعة لاعبين في هذا المركز، ما دفع تقارير عدة للحديث عن حاجة الإدارة إلى لاعب وسط صاحب خبرة قادر على ضبط الإيقاع.

وأعاد هذا الحديث اسم رودري، نجم مانشستر سيتي، إلى طاولة النقاش داخل الميرنغي، خاصة بعد المستويات التي قدمها في السنوات الأخيرة وتتويجه بالكرة الذهبية في 2024.

وأكد الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن لاعب الوسط الإسباني، البالغ 29 عامًا، يمثل خيارًا مطروحًا أمام ريال مدريد في صيف 2026.

وغاب رودري عن أغلب منافسات الموسم الماضي بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي، قبل أن يستعيد هذا الموسم جزءًا من جاهزيته الفنية والبدنية مع مانشستر سيتي.

ويرتبط مستقبل اللاعب بموقفه النهائي مع مانشستر سيتي، إذ سيحسم قراره بشأن الاستمرار أو الرحيل خلال الفترة المقبلة، وفي حال قرر المغادرة قد يتحرك ريال مدريد للتفاوض على ضمه في الصيف.

وكان ريال مدريد وضع اسم رودري ضمن اهتماماته منذ قيادته مانشستر سيتي إلى أول لقب في دوري أبطال أوروبا عام 2023، غير أن النادي الإنجليزي تمسك باستمراره آنذاك، مع تأكيد رغبته الحالية في الإبقاء عليه رغم ترك مساحة القرار للاعب.