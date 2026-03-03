بين سيتي وبرشلونة.. قرار مرتقب لمرموش في صيف 2026

يفرض صيف 2026 نفسه كموعد لخطوة جديدة في مسيرة النجم المصري عمر مرموش، في ظل ارتباط اسمه بإمكانية الانتقال إلى برشلونة مع استمرار وضعه الحالي في مانشستر سيتي.

وكشفت تقارير إعلامية أن إدارة برشلونة وضعت المهاجم المصري ضمن قائمة المرشحين لتدعيم الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفق ما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية في وقت سابق.

وأشارت التقارير إلى أن مرموش يحظى بتقدير داخل النادي الكتالوني، كما نال اهتمام المدرب هانزي فليك، الذي يمتلك تقييمًا فنيًا إيجابيًا عنه منذ فترة لعبه في الدوري الألماني.

وأوضحت المصادر أن مسؤولي برشلونة يرون في اللاعب صاحب الـ27 عامًا مواصفات المهاجم المتحرك القادر على اللعب الجماعي وصناعة الفارق تهديفيًا، وهي الصفات التي يبحث عنها الفريق لدعم خط الهجوم.

ويعاني مرموش هذا الموسم من قلة المشاركة مع مانشستر سيتي تحت قيادة بيب غوارديولا، حيث شارك أساسيًا في 6 مباريات فقط من أصل 16 مباراة خاضها الفريق في الدوري الإنجليزي.

وأكدت شبكة «تريبال فوتبول» البريطانية أن اللاعب منفتح على فكرة الانتقال إلى برشلونة، في ظل رغبته في الحصول على فرصة لعب منتظمة خلال المرحلة المقبلة.

ويرتبط اسم برشلونة في الوقت ذاته بخيارات هجومية أخرى، إذ يتقدم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، لاعب أتلتيكو مدريد، قائمة الأسماء المطروحة لدعم مشروع فليك، ما يضع ملف التعاقدات أمام أكثر من احتمال قبل حسم القرار النهائي في الصيف المقبل.